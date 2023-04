Tìm thấy thi thể nam sinh đuối nước ở biển Cồn Vành

Lực lượng cứu hộ và gia đình đã tìm thấy thi thể em Hoàng Đức P. bị nước biển cuốn trôi gần 4 km dưới cửa sông Ba Lạt.

Ngày 30/4, trao đổi với Báo Giao Thông, ông Tô Mạnh Biên, Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Cồn Vành, cho biết sau hơn một ngày đêm tìm kiếm, lực lượng chức năng và gia đình đã tìm thấy thi thể nam sinh đuối nước nổi trên mặt nước tại khu vực cửa sông Ba Lạt, cách vị trí gặp nạn gần 4 km.

Sau khi làm thủ tục pháp lý, các cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình tổ chức lo hậu sự theo phong tục của địa phương.

Hiện trường xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Như Báo Giao Thông đã thông tin, khoảng 17h ngày 29/4, tại khu vực bãi biển Cồn Vành (Khu du lịch sinh thái Cồn Vành, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh lớp 8 bị nước biển nhấn chìm.

Nạn nhân được xác định là Hoàng Đức P. (sinh năm 2009, trú tại thôn Thiện Châu, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Ngày 29/4, Hoàng Đức P. và Hoàng Chí C. (sinh năm 2008, trú cùng thôn Thiện Châu, xã Nam Thịnh) rủ nhau đi tắm biển Cồn Vành. Lúc này, khu vực nói trên xảy ra thời tiết xấu, sóng biển to dữ dội. Trong lúc tắm biển, cả 2 em không may bị nước biển cuốn trôi.

Phát hiện thấy 2 em chới với, người dân kịp thời cứu vớt được em Hoàng Chí C., còn em P. bị nước cuốn trôi.

Các lực lượng chức năng và gia đình tổ chức tìm kiếm cho tới khoảng 17h30 ngày 30/4 đã tìm thấy thi thể P.