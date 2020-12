Tìm thấy thi thể du khách thứ 2 bị lũ cuốn ở Lâm Đồng

Truy nã 'trùm buôn lậu' Mười Tường

Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường, trùm buôn lậu khu vực biên giới).