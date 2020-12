Tìm thấy thi thể 3 cha con bị lũ cuốn

Ba nạn nhân là thành viên trong một gia đình bị nước lũ cuốn đêm 30/12.

Sáng 1/12, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân bị lũ cuốn trôi ở xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Họ là thành viên trong một gia đình, gồm anh Nguyễn Ngọc Duy (35 tuổi), Nguyễn Thanh Nhã (8 tuổi) và Nguyễn Thanh Trúc (11 tuổi, đều là con anh Ngọc).

Theo Đồn Biên phòng xã Vĩnh Lương, tối 30/11, 3 cha con nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua một con suối ở xã Vĩnh Lương.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ của Đồn biên phòng xã Vĩnh Lương và chính quyền địa phương đã tìm kiếm.

Nhiều nơi ở TP Nha Trang vẫn ngập sâu trong nước. Ảnh: A.B.

Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, cho biết mưa lũ ở địa phương còn làm bà Nguyễn Thị Làm (41 tuổi, ở xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang) tử vong do điện giật.

Ngoài ra, anh Trần Văn Quốc (24 tuổi, ở thị xã Ninh Hòa) cũng bị lũ cuốn trôi ở khu vực Thác Bay - Kèo Chò, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh. Đến sáng nay, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay đến hết ngày mai, Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn, có nơi trên 100 mm.

Đêm qua và sáng sớm nay (1/12), các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 30/11 đến 7h ngày 1/12 phổ biến từ 30-70 mm. Một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Trà My (Quảng Nam) 163 mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 81 mm, Nha Trang (Khánh Hòa) 101 mm.