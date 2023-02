Năm 2008, ông Mohamed Ahmed Amjad (44 tuổi) bị một đồng nghiệp bắn chết ở thành phố Karachi, miền nam Pakistan, do tranh chấp liên quan đến công việc, SCMP đưa tin.

Quan chức cảnh sát Irfan Baloch cho biết nghi phạm đã trốn khỏi Pakistan vài tháng sau vụ việc và chuyển tới Dubai để ẩn náu.

Thời điểm đó, con gái của nạn nhân là Maham Amjad mới 15 tuổi. Cô đã quyết định chuyển đến Dubai để lần theo dấu vết của kẻ giết cha mình. Hiện tại, cô là chuyên gia tiếp thị kiêm người mẫu.

Tại Dubai, cô đã lần ra thông tin của nghi phạm sau khi xem hồ sơ của hắn ta trên LinkedIn vào năm 2020. LinkedIn là một mạng xã hội nghề nghiệp, nơi người dùng cá nhân chia sẻ hồ sơ và các nhà tuyển dụng quảng bá.

Amjad đã thu thập hồ sơ của tòa án và cảnh sát từ Pakistan thông qua các mối quan hệ của mình, cuối cùng người đàn ông bị bắt sau khi cô ấy cung cấp bằng chứng.

"Tôi đã mất 15 năm để có thể lên tiếng", Amjad nói trong một video trên Twitter vào tháng 10/2022 khi lần đầu tiên tìm kiếm sự giúp đỡ trong vụ án.

Trong một dòng tweet hôm 23/2, cô cảm ơn Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Bilawal Bhutto Zardari vì đã đảm bảo các tài liệu về việc dẫn độ đến tay chính quyền Dubai.

Baloch cho biết một nhóm các quan chức Pakistan sẽ sớm đưa nghi phạm trở lại Karachi, nơi phiên tòa xét xử ông ta dự kiến ​ sớm diễn ra.

Đây không phải trường hợp đầu tiên kẻ trốn truy nã bị phát hiện thông qua tài khoản mạng xã hội.

Năm 2020, Omprakash (sống ở Ấn Độ) đã bị phát hiện sau 30 năm trốn truy nã. Omprakash từng nhiều lần vào tù ra tội. Tháng 1/1992, ông ta bị cáo buộc đâm chết một người đi xe máy ở Bhiwani để cướp tài sản.

Ông ta đã tẩu thoát nhanh chóng, trốn đến Tamil Nadu, sau đó chuyển sang Ghaziabad làm nghề tài xế, với cái tên mới. Với vỏ bọc kỹ lưỡng, Omprakash kết hôn vào năm 1997, xây nhà mới.

Năm 2000, nhờ một số mối quan hệ, ông ta được nhận vai diễn trên phim. Từ đó đến khi bị bắt, ông ta đã tham gia nhiều bộ phim truyền hình, video mạng.

Nhưng với tần suất xuất hiện dày đặc trên truyền hình, ông ta đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát.

Đến tháng 8/2022, Omprakash bị cảnh sát bắt giữ ở tuổi gần 70, sau 30 lẩn trốn.

