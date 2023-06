Tìm thấy đồng hồ trị giá 278 triệu đồng bị mất 6 tháng trước ở sân bay

Khách mất đồng hồ 300 triệu khi qua máy soi chiếu ở sân bay Phú Quốc

Chiếc đồng hồ đắt tiền của hành khách "biến mất" sau khi đi qua máy soi chiếu an ninh tại sân bay Phú Quốc. Lực lượng an ninh đã chuyển hồ sơ vụ việc cho công an địa phương.