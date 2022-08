Tìm thân nhân người đàn ông tử vong trong khu công nghiệp ở TP.HCM

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Long Xuyên chết ở tư thế treo cổ

Người nhà phát hiện ông Trung tử vong trong tư thế treo cổ ở vườn nên trình báo công an. Công an tỉnh An Giang đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.