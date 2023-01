Tìm thân nhân người đàn ông treo cổ trên núi ở Đồng Nai

Trong lúc đi hái lá chuối trên núi Trà Võ, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), người dân tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong tư thế treo cổ.

Ngày 11/1, Công an xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) phát thông báo tìm thân nhân người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên núi Trà Võ.

Chiều cùng ngày, người dân lên núi Trà Võ, xã Lang Minh (huyện Xuân Lộc) hái lá chuối thì phát hiện mùi hôi.

Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: A.L.

Đi kiểm tra, họ phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ, thi thể đang phân hủy nên báo công an.

Công an địa phương đã đến khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân khoảng 35 tuổi, cao 1,65 m, mặc áo thun ngắn tay màu xanh, quần dài màu nâu.

Công an thông báo ai là người thân hoặc quen biết với nạn nhân thì liên hệ Công an xã Lang Minh hoặc gọi số 0916.884.113 gặp đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó trưởng Công an xã Lang Minh để giải quyết.