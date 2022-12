Tìm sợi dây chuyền trong vụ người phụ nữ bị sát hại, cướp tài sản

Công an tỉnh Bình Dương đang truy bắt thủ phạm, đồng thời truy tìm sợi dây chuyền của nạn nhân.

Ngày 22/12, thượng tá Trần Minh Nhựt, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, ký quyết định truy tìm vật chứng là một sợi dây chuyền liên quan đến vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào ngày 12/19 tại KP Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An.

Vật chứng mà công an truy tìm là sợi dây chuyền không gắn đá, chất liệu vàng, màu trắng, trọng lượng 16.598 g và mặt dây chuyền không gắn đá, chất liệu vàng, màu trắng, trọng lượng 4,016 g.

Quyết định truy tìm vật chứng là sợi dây chuyền.

Đề nghị công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương phối hợp truy tìm. Khi tìm thấy thì thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương, hoặc điều tra viên Hồ Long An - SĐT 0946.178.239.

Như đã thông tin, chiều tối 19/12, đồng nghiệp của chị T.A.T. (35 tuổi, quê An Giang) tới kiot trên đường Mỹ Phước Tân Vạn thì thấy chị T. nằm úp mặt trên nệm, người không mặc quần áo. Nạn nhân được chuyển đi cấp cứu nhưng đã chết trước đó.

Vào cuộc điều tra, công an xác định vụ việc có dấu hiệu giết người, cướp tài sản nên đang truy bắt thủ phạm.