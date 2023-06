Tìm ra thủ phạm vô hiệu hóa hàng loạt chìa khóa thông minh ở Hà Nội

Tại khu vực ngã 3 phố Vọng - Nguyễn An Ninh, trong bán kính khoảng 100 m xảy ra hiện tượng lạ khi nhiều phương tiện điều khiển bằng chìa khóa thông minh đều không thể hoạt động.

Liên quan đến vụ việc hàng loạt ôtô, xe máy không mở được khóa thông minh tại khu vực ngã 3 phố Vọng - Nguyễn An Ninh thuộc phường Đồng Tâm (Hai Bà Trưng, Hà Nội), Phòng kỹ thuật nghiệp vụ (PA06) Công an thành phố, Công an phường Đồng Tâm, đã khẩn trương phối hợp với các chuyên gia của Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực I, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông điều tra, làm rõ, kịp thời xử lý.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Thiết bị được tháo dỡ và thu giữ theo quy định pháp luật.

Tại hiện trường, qua rà quét bằng các trang thiết bị kiểm soát vô tuyến điện, lực lượng chức năng đã phát hiện và định vị chính xác nguồn gây nhiễu. Đó là thiết bị điều khiển từ xa bằng vô tuyến để bật, tắt máy bơm nước tự động tại một hộ gia đình tại phố Vọng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định thiết bị này không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có tem chứng nhận hợp quy, có chất lượng phát xạ không đảm bảo quy định trên tần số 433.9 MHz/băng thông 37.5Khz, gây nhiễu có hại trên băng tần dành cho thiết bị điều khiển từ xa để đóng mở cửa ôtô, khóa xe máy (tần số 433.05-434.79 MHz) tại khu vực xung quanh.

Bên cạnh đó, theo thông tin từ chủ nhà, thiết bị này mới được lắp đặt cách đây vài tháng. Thay vì dùng dây điện kết nối để ngắt phao điện của bồn nước, chủ nhà dùng thiết bị điều khiển từ xa bằng vô tuyến không rõ nguồn gốc.

Thiết bị này trùng với tần số điều khiển từ xa của các thiết bị sử dụng khóa thông minh, nên gây nhiễu sóng trong bán kính 200 m.

Trước tình hình trên, Phòng kỹ thuật nghiệp vụ (PA06) Công an TP Hà Nội, Công an phường Đồng Tâm cùng các chuyên gia của Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực I đã tháo dỡ và thu giữ thiết bị này.

Trước đó, ngày 21/6, tại khu vực ngã 3 phố Vọng - Nguyễn An Ninh, trong bán kính khoảng 100 m xảy ra hiện tượng lạ khi nhiều phương tiện, thiết bị như cửa cuốn, xe máy, ôtô điều khiển bằng chìa khóa thông minh đều không thể hoạt động. Đặc biệt, nhiều người tỏ ra bất ngờ và khó hiểu khi sóng điện thoại, wifi... tại khu vực này vẫn sử dụng bình thường.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tâm đã giao Công an phường cùng tổ dân phố rà soát các hộ gia đình xung quanh khu vực đó có sử dụng các "thiết bị báo khách không dây" báo cáo với Ủy ban nhân dân phường.

Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tâm liên hệ với các đơn vị chuyên ngành liên quan vào cuộc hỗ trợ điều tra, xử lý.