Tìm ra nhóm nghi phạm tấn công DDoS báo điện tử VOV

Nhóm nghi phạm ở trong nước bị cho đã tham gia thực hiện các cuộc tấn công mạng khiến việc truy cập vào trang báo điện tử VOV bị đình trệ, quá tải băng thông.

Chiều 18/6, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết các đơn vị nghiệp vụ đã làm rõ nhóm nghi phạm gây ra các cuộc tấn công mạng nhằm vào trang báo điện tử VOV bằng từ chối dịch vụ (DDoS).

"Những nghi phạm này đều ở trong nước. Cơ quan chức năng đang trong quá trình làm việc để có những bước tố tụng tiếp theo", ông Xô nói với Zing và cho hay cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm sau khi làm rõ hành vi.

Theo ông, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ hỗ trợ việc đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng, xử lý nhằm khắc phục sự cố tương tự.

Cuộc tấn công mạng trên bắt đầu diễn ra từ ngày 12/6. Hai ngày tiếp đó, quản trị viên tiếp tục ghi nhận các đợt tấn công mới khiến băng thông của hệ thống và website của VOV bị truy cập quá tải.

Ngoài các hình thức tấn công trên, người đứng sau các cuộc tấn công còn hạ tín nhiệm sao của báo điện tử VOV trên Google hay liên tục bình luận phản cảm, đe dọa trên Fanpage của báo.

Chiều 15/6, đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM cũng cho biết trang web của báo ở địa chỉ plo.vn bị tấn công bằng DDoS. Hậu quả, việc truy cập vào trang báo điện tử này bị gián đoạn.

Sau các vụ việc trên, Hội Nhà báo Việt Nam đã gửi công văn đề nghị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an, Cục An toàn thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông điều tra, xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm pháp luật.

Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học Bộ Công an, cho rằng những hành vi tấn công trên không gian mạng, trong đó có việc tấn công DDoS đã đủ dấu hiệu của hành vi vi phạm pháp luật. Đây là dạng tội phạm công nghệ cao, được quy định trong Bộ luật Hình sự.

Theo ông, người gây ra sự cố mạng như trên có thể bị xử lý về hành vi cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, quy định tại Điều 287 Bộ luật Hình sự 2015.

Nếu bị kết án, người vi phạm có thể bị phạt tiền tối đa 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp phạm tội gây thiệt hại nghiêm trọng, có tổ chức, phạm tội đối với hệ thống dữ liệu thuộc bí mật Nhà nước, hệ thống thông tin phục vụ quốc phòng, an ninh,... thì bị phạt tù lên đến 12 năm.