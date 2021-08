Tìm ra nghi phạm giết người từ cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân

Từ lịch sử cuộc gọi cuối cùng của Đ., công an tìm ra nghi phạm liên quan và phát hiện trên áo người này có dính vết máu của nạn nhân.

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội phối hợp với Công an huyện Ứng Hòa, đang tạm giữ một nghi phạm liên quan đến vụ anh N.T.Đ. (39 tuổi, người địa phương) bị sát hại, phi tang xác.

Chia sẻ với Zing sau khi trở về từ trụ sở Công an xã Trung Tú, ông Nguyễn Văn Toản, chú của nạn nhân, cho biết khoảng 20h ngày 13/8, gia đình nhận tin báo của lực lượng công an về việc phát hiện thi thể của anh Đ. tại một cống nước ở đầm sen xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa.

Ông Toản là người được cơ quan chức năng triệu tập đến hiện trường, nhận dạng thi thể cháu trai.

Làng Dũng Cảm thuộc địa phận xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Hải Nam.

Theo ông Toản, thi thể của nạn nhân không toàn vẹn, đã bị cắt để nhét vừa ống cống.

Người nhà nạn nhân thông tin nghi phạm bị công an bắt giữ tên Đông, 29 tuổi, người cùng làng, có quan hệ bạn bè với nạn nhân.

Kể về lần cuối cùng gia đình gặp anh Đ., ông Toản cho biết lúc đó khoảng 19h30 ngày 9/8. "Đ. nhận cuộc gọi của Đông rồi cầm theo 40 triệu đi gặp bạn vì Đ. nói mua xe máy của Đông với giá 40 triệu đồng. Sau đó gia đình mất liên lạc với cháu tôi", ông Toản kể lại.

Theo người đàn ông này, sau khi gia đình trình báo về sự mất tích của anh Đ., cơ quan công an đã vào cuộc xác minh.

"Từ lịch sử cuộc gọi cuối cùng, công an triệu tập Đông và phát hiện máu trên áo của hắn ta. Sau khi giám định, so sánh với ADN của cha mẹ Đ., công an xác định Đông là người liên quan đến cái chết của cháu tôi", ông Toản nói.

Trao đổi với Zing trưa cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa cho hay cơ quan chuyên môn đang làm việc với nghi phạm, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.