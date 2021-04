Tìm ra kháng thể có khả năng ức chế các biến chủng SARS-CoV-2

Các nhà nghiên cứu tại Australia đã xác định một số kháng thể đơn miền có tác dụng vô hiệu hóa biến chủng SARS-CoV-2, ngăn chặn virus xâm nhập tế bào.

Công trình này được công bố ngày 26/4 trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ (PNAS). Nghiên cứu do nhóm chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và phương pháp điều trị kháng thể tại Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research (WEHI), Viện Doherty, Viện Kirby của Australia thực hiện.

Các tình nguyện viên ở Victoria, Australia, đã được tiêm tổ hợp chất nhằm giúp tạo ra các nanobodies (kháng thể đơn miền). Kết quả cho thấy các nanobodies nhận diện protein đột biến của nCoV và chặn đứng không cho chúng xâm nhập tế bào cơ thể người.

Các nanobodies này cũng có tác dụng trên ngay cả biến chủng nCoV mới, nhất là những chủng chứa đột biến N501Y và D614G như B.1.1.7, B.1.351, B.1.1.248.

Hình ảnh dưới kính hiển vi điện tử của các hạt virus SARS-CoV-2 được phân lập từ một bệnh nhân. Ảnh: NIAID.

Xâm nhập vào tế bào chủ là bước đầu tiên và quan trọng trong vòng đời của mọi virus. Trong số 4 protein cấu trúc chính được mã hóa trong bộ gene của nCoV, protein đột biến làm nhiệm vụ gắn kết, xâm nhập vào tế bào.

Chính vì vậy, phương pháp của nhóm chuyên gia tại Australia dựa trên nền tảng nanobodies cho phép chúng tìm ra các protein đặc hiệu của virus. Nói cách khác, đó là chiếc đèn dẫn đường để tìm ra vị trí và tiêu diệt virus nCoV.

Kết quả này đang được giới chuyên gia tại Australia đặt kỳ vọng cao, mở đường cho những nghiên cứu sâu hơn về phương pháp điều trị Covid-19 dựa trên nanobodies (kháng thể đơn miền).