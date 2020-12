Tìm ra chủ nhân của khối kim loại bí ẩn

Nhóm nghệ sỹ người Mỹ tự nhận đã dựng lên các khối kim loại bí ẩn gây xôn xao thời gian gần đây.

Chủ nhân của các khối kim loại xuất hiện rồi biến mất bí ẩn ở Utah, Romania, California không phải người ngoài hành tinh như các thuyết âm mưu mà là nhóm nghệ sỹ có tên The Most Famous Artist.

Theo Mashable, những người này vừa đăng tải một số hình ảnh liên quan đến quá trình chế tạo, vận chuyển các khối kim loại và rao bán chúng với giá 45.000 USD .

Nhóm nghệ sỹ tự nhận là chủ nhân của khối kim loại bí ẩn. Ảnh: Mashable.

Nhóm nghệ sỹ đến từ Santa Fe, New Mexico, đăng bức ảnh đầu tiên về khối kim loại từng xuất hiện ở Utah, bức thứ hai có vẻ như chụp khi nó được đưa ra khỏi nhà kho. Không lâu sau, họ tiếp tục công bố bức ảnh thứ ba về khối đá nguyên khối ở California trên trang web.

Khi được những người theo dõi trên mạng xã hội hỏi "có phải bạn không?", tài khoản này đã trả lời "Vâng, nếu bạn hiểu ý của chúng tôi".

Mashable đã phỏng vấn Matty Mo, nhà sáng lập của nhóm The Most Famous Artist, tuy nhiên ông không chính thức xác nhận việc này với lý do "không thể nói nhiều vì tính pháp lý của việc lắp đặt các khối kim loại".

Mo cho biết: “Tôi có thể nói rằng chúng tôi nổi tiếng với những màn trình diễn mạo hiểm tự nhiên như vậy, chúng tôi đang cung cấp những món nghệ thuật đích thực thông qua khối đá”.

Trên trang web, The Most Famous Artist rao bán khối kim loại “như sản phẩm của người ngoài hành tinh” với giá 45.000 USD .

Hình ảnh được cho là khối kim loại bí ẩn được chuyển khỏi nhà kho. Ảnh: The Most Famous Artist.

Trong 2 bài viết vừa xuất hiện trên mạng xã hội, các nghệ sỹ tuyên bố dự án này được thực hiện từ tháng 8.

“Chúng tôi không thể đưa thêm hình ảnh vào lúc này, nhưng trong vài ngày hoặc tuần tới sẽ có”, Mo nói với Mashable. Các khối kim loại bí ẩn gây xôn xao từ ngày 18/11, sau khi nhân viên quản lý động vật hoang dã tình cờ phát hiện nó ở giữa sa mạc Utah. Cột thép kỳ lạ này đột ngột biến mất vào ngày 27/11.

Sau đó, chúng liên tục xuất hiện ở Romania, California, gần đây nhất là Pennsylvania và Texas. Ngay trong ngày khối kim loại tại Utah biến mất, hãng thông tấn Romania Ziar Piatra Neamt đưa tin một tảng đá nguyên khối khác xuất hiện trên đỉnh Đồi Batcas Doamnei ở thành phố Piatra Neamt, phía đông bắc nước này.

Không giống khối ở Utah, bề mặt trụ tại Romania bao phủ bởi các vòng tròn nối liền nhau. Nó cũng chỉ tồn tại được 4 ngày trước khi nó biến mất một cách bí ẩn vào 1/12.

Người dân địa phương phát hiện khối kim loại kỳ lạ ở San Luis Obispo, California vào ngày 2/12. Ít ngày sau, một nhóm thanh niên đã phá hủy vật này và thay bằng cây thánh giá.

Trước khi nhóm The Most Famous Artist tự nhận tạo nên các khối bí ẩn, thuyết âm mưu cho rằng đây là sản phẩm của người ngoài hành tinh. Cảnh sát cũng vào cuộc điều tra về khối kim loại đặt tại Utah nhưng chưa thu được kết quả.