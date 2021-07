Tìm người từng tới 4 địa điểm liên quan ca dương tính nCoV ở quận 12

Cơ quan chức năng kêu gọi những người từng đến bệnh viện, cửa hàng Bách Hóa Xanh, cửa hàng Co.op Food ở quận 12 sớm liên hệ cơ sở y tế gần nhất.

Ngày 1/7, Trạm y tế phường Tân Chánh Hiệp (quận 12) cho biết địa phương này vừa phát thông báo tìm những người từng đến những địa điểm liên quan ca nghi mắc Covid-19, cụ thể:

1) Khu khám hô hấp (cổng số 2) Bệnh viện quận 12 từ 9h đến 11h ngày 29/6. 2) Cửa hàng Bách Hóa Xanh đường Dương Thị Mười, phường Tân Thới Hiệp (đối diện đường Huỳnh Thị Hai), quận 12 từ 8h đến 9h30 ngày 21/6. 3) Cửa hàng Co.op Food số 15 đường Trần Thị Năm (đường Tân Chánh Hiệp 10 cũ) vào khung thời gian từ 9h đến 10h30 ngày 25/6 và ngày 26/6. 4) Điểm bán đồ ăn sáng ở đầu hẻm số 49, tổ 11, khu phố 9, phường Tân Chánh Hiệp từ ngày 20/6 đến nay.

Theo Trạm y tế phường Tân Chánh Hiệp, đây là những nơi ca nghi mắc Covid-19 từng tới. Sau khi nhận được thông tin về ca nghi mắc Covid-19 này, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng phun khử khuẩn những nơi người này từng đến.

Lực lượng chức năng tiêm vaccine Covid-19 ở TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cơ quan chức năng kêu gọi những trường hợp đến địa điểm và khung giờ trên cần thực hiện khai báo tại y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định.

Trong ngày 1/7, Bộ Y tế công bố tổng cộng 713 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, 20 ca nhập cảnh tại Tây Ninh (12), An Giang (3), Kiên Giang (2), Đà Nẵng (2), Hà Nội (1).

693 ca còn lại được ghi nhận trong nước tại TP.HCM (464), Bình Dương (90), Tiền Giang (38), Long An (28), Phú Yên (26), Hưng Yên (11), Quảng Ngãi (9), Bắc Giang (5), Hà Tĩnh (5), An Giang (5), Nghệ An (3), Bắc Ninh (3), Đà Nẵng (3), Vĩnh Long (1), Bình Phước (1), Đồng Tháp (1).

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 15.758 ca ghi nhận trong nước và 1.818 bệnh nhân nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ 27/4 đến nay là 14.188. Trong đó, 4.473 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.