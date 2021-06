Tìm người từng đến chung cư Ehome 4 ở Bình Dương

Ngành y tế tỉnh Bình Dương thông báo tìm người từng đến chung cư Ehome 4 và 6 địa điểm khác trên địa bàn do liên quan ca nghi mắc Covid-19.

Liên quan ca nghi mắc Covid-19 tại TP Dĩ An, ngành y tế tỉnh Bình Dương cho biết trường hợp này là nữ (25 tuổi, cư trú hẻm 474, đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thành phố Dĩ An).

Người này làm việc tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phúc Đạt, đường 16, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, được cách ly tập trung và có kết xét nghiệm lần 1 âm tính.

Bình Dương phong tỏa nhiều khu vực sau khi có nhiều ca mắc Covid-19. Ảnh: Thanh Kiều.

Ngày 6/6, người này được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ngành y tế tiếp tục khoanh vùng các điểm dịch tễ và truy vết các trường hợp F1 và F2 liên quan đến ca mắc nghi Covid-19 này.

Ngành y tế tỉnh Bình Dương thông báo những ai đến các địa điểm trong khoảng thời gian sau, liên hệ ngay trạm y tế xã, phường nơi cư trú khai báo y tế để được hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Trung tâm ngoại ngữ Thành Nhân, đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, 19h30-21h00 ngày 25-27/5.

Cà phê Highland (gần Đại học Bình Dương), 9h-12h ngày 28/5.

Quán ăn 5 Lửa, đường Huỳnh Văn Lũy, 12h-13h ngày 28/5.

Chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, 20h ngày 28/5.

Quán cà phê Yes, số 2 Truông Tre, TP Dĩ An, 9h ngày 30/5.

Quán bánh canh cua đường Trần Quốc Toản, TP Dĩ An, 17h00 ngày 1/6.

Quán lẩu Biển Xanh, khu phố Thống Nhất, TP Dĩ An, 17h45-20h ngày 2/6.

Từ ngày 27/4 đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận tổng cộng 7 ca dương tính với SARS-CoV-2 được Bộ Y tế công bố. Ngoài ra, 5 bệnh nhân dương tính tại TP.HCM có lịch trình di chuyển và địa chỉ cư trú tại Bình Dương. Cơ quan chức năng đang theo dõi sát các địa điểm liên quan của những người này.