Tìm người bị nhóm đòi nợ thuê khủng bố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự cưỡng đoạt tài sản, xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hàng trăm nhân viên thu hồi nợ của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam, mỗi ngày dùng các thủ đoạn khủng bố khách hàng và người thân của họ để đòi nợ. Ảnh: CA.

Tài liệu điều tra thu thập được xác định Công ty TNHH Mua bán nợ DSP, địa chỉ tầng 4, chung cư Lữ Gia số 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP.HCM, mua các khoản nợ khó đòi của khách hàng đã vay của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam (mã số doanh nghiệp: 0311132506; địa chỉ 91 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) và một số tổ chức tín dụng khác.

Sau khi có các thông tin khách hàng và các thông tin khoản nợ từ Công ty Mirae Asset, nhóm đòi nợ đã sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa hoặc cắt ghép ảnh của khách vay, người thân, đồng nghiệp của khách vay vào các hình ảnh đồi trụy, các thông tin không đúng sự thật sau đó đăng lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ, gây sức ép buộc người vay phải trả tiền.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã từng vay tiền hoặc cá nhân không vay tiền nhưng bị nhóm này gọi điện, nhắn tin, nhắc nợ, chửi bới, đe dọa... liên quan đến Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam, Công ty TNHH Mua bán nợ DSP đến Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội (Đội Phòng ngừa, đấu tranh, hướng dẫn, điều tra trọng án thuộc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội, địa chỉ: Số 7 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, hoặc liên hệ điều tra viên Đoàn Văn Thiện, số điện thoại: 093.686.0000) để tố giác, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án.