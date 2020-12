Tìm một phụ nữ F1 của bệnh nhân 1452

Trong 14 người đi cùng xe với bệnh nhân 1452 có một phụ nữ đến huyện Hòn Đất của tỉnh Kiên Giang. Cơ quan chức năng phát thông báo tìm trường hợp F1 này.

Sáng 30/12, UBND huyện Hòn Đất (Kiên Giang) phát đi thông báo khẩn về việc tìm kiếm người phụ nữ là F1 của bệnh nhân 1452. Người này khoảng 40 tuổi, đi trên ôtô khách biển số 68B-008.05 của nhà xe Hiền Vân.

Ngày 24/12, tài xế tên Bính cho xe này khởi hành từ Bến Tre. Trên xe có 12 người, gồm 10 hành khách, tài xế và phụ lái.

Đến trạm dừng chân Minh Phát 2 tại huyện Cái Bè (Tiền Giang), anh Bính đón thêm 3 khách, trong đó có bệnh nhân 1452. Đến huyện Lai Vung (Đồng Tháp), bệnh nhân 1452 xuống xe.

Tài xế Bính (đang được cách ly tại Bến Tre) khai với cơ quan chức năng rằng khi ôtô đến huyện Hòn Đất lúc 13h ngày 24/12, có một phụ nữ khoảng 40 tuổi xuống xe tại cầu vượt thị trấn Hòn Đất.

Lực lượng dân phòng lập chốt kiểm soát dịch bệnh tại khu vực biên giới phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên, Kiên Giang. Ảnh: Phương Vũ.

UBND huyện Hòn Đất yêu cầu người phụ nữ này và những người liên quan nhanh chóng khai báo y tế, liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Chính quyền các xã, thị trấn trên quốc lộ 80 rà soát, truy vết, nắm thông tin về trường hợp F1 này để sớm thực hiện việc cách ly theo định.

Khoảng 2h ngày 24/12, tài xế M.T.T. (30 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, An Giang) đón 6 người (5 nam, 1 nữ) tại cầu 3C ở ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú (An Giang).

Đến ngã tư Tân An, tỉnh Long An (khu vực dốc cầu của đường cao tốc), 1 khách nam xuống xe để về Vĩnh Long (bệnh nhân 1440), 1 khách nữ khác về Đồng Tháp (bệnh nhân 1452).

Qua truy vết, ngành chức năng xác định bệnh nhân 1452 (quê xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) có 8 ca F1 (đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2) và 118 ca F2. Các ca F1 tiếp tục được theo dõi, cách ly 14 ngày tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự. Các ca F2 được cách ly, theo dõi tại nhà.

Bệnh nhân 1452 trong nhóm 6 người từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở vào Việt Nam rạng sáng 24/12. Đến nay, 4/6 người đã mắc Covid-19. Hai người còn lại âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu UBND huyện Lai Vung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn không tổ chức hoạt động, sự kiện tập trung đông người cho đến khi dịch được kiểm soát.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với công an, quân đội và các địa phương khu vực biên giới, tăng cường kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Sở Y tế Đồng Tháp chủ trì, phối hợp với công an, các địa phương thần tốc truy vết những trường hợp F1, F2 và F3, thực hiện cách ly y tế, đề xuất biện pháp phong tỏa khi cần thiết.

Hiện, bệnh nhân 1452 được theo dõi và điều trị tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.