Tìm iPhone thất lạc dù tắt máy, không bật định vị hay ngoại tuyến

Nếu không may bị mất iPhone, người dùng có nhiều cách để truy tìm thiết bị.

Với iPhone hoặc iPad bị thất lạc, người dùng cần bình tĩnh xác định tình trạng của máy. Thiết bị đang tắt, không bật định vị hay đang ngoại tuyến là các trường hợp khiến người dùng lúng túng.

Khi ngoại tuyến

Kể từ bản cập nhật iOS 14, Apple hợp nhất Find My iPhone và Find My Friends thành Find My với khả năng xác định vị trí thiết bị mà không cần kết nối Internet.

Để kích hoạt tính năng Find My trên iPhone, trước hết người dùng cần cập nhật hệ điều hành mới nhất. Sau đó, bạn đi tới Cài đặt > Apple ID > Find My, kích hoạt tính năng.

Find My là tính năng hiệu quả, giúp người dùng Apple tìm thiết bị.

Tính năng Find My hoạt động cho cả iPhone và iPad. Khi bị mất thiết bị, bạn cần nhanh chóng truy cập vào iCloud, chọn thiết bị cần tìm.

Lúc này, bạn sẽ thấy 3 sự lựa chọn: Phát âm thanh, Chế độ mất và Xóa iPhone. Với tùy chọn Phát âm thanh (Play Sound), bạn dễ dàng tìm thấy thiết bị để quên trong phòng nhờ máy liên tục đổ chuông.

Trong khi đó, Chế độ mất (Lost iPhone) cho phép bạn khóa thiết bị và nhập số điện thoại có thể liên lạc. Khi đó, người nhặt được điện thoại của bạn có thông tin để liên lạc và trả máy. Với tùy chọn Xóa iPhone (Eraser iPhone), thông tin quan trọng sẽ được xóa sạch, giữ an toàn dữ liệu cho chủ nhân.

Khi tắt máy

Để tìm iPhone đang ở trạng thái tắt nguồn, bạn cần kích hoạt sẵn tính năng Gửi vị trí sau cùng có trong phần cài đặt máy.

Người dùng iPhone có thể tìm thấy thiết bị kể cả khi tính năng định vị không được bật.

Khi đã bật tính năng này, hệ thống sẽ ngay lập tức gửi vị trí mới nhất của iPhone, trước khi thiết bị tắt nguồn. Điều này giúp bạn có thể khoanh vùng địa điểm thiết bị đã xuất hiện và dễ dàng tìm kiếm hơn.

Khi không bật định vị

Tính năng Find My có thể giúp người dùng tìm thiết bị ngay cả khi không bật định vị. Khi đã kích hoạt Find My, bạn có thể tìm được vị trí chiếc iPhone bị mất.

Phương pháp tìm iPhone cho trường hợp này chính là sử dụng chế độ Lost iPhone trên iCloud. Thông qua số điện thoại bạn cung cấp hoặc vị trí cuối cùng của thiết bị, bạn có thể dễ dàng tìm thấy điện thoại.

Người dùng iPhone cần chủ động kích hoạt các tính năng cần thiết để nhanh chóng tìm thấy thiết bị khi đánh rơi hoặc để quên.

Ngoài ra, người dùng iPhone cũng cần thực hiện các cài đặt nhằm chuẩn bị cho trường hợp không may mất thiết bị như: Kích hoạt tính năng tìm iPhone (Find My), luôn bật tính năng “Gửi vị trí sau cùng” và ghi nhớ tài khoản iCloud để bảo vệ dữ liệu quan trọng.

Cách tìm thiết bị kể trên đều áp dụng cho những mẫu iPhone mới nhất của Apple, bao gồm: iPhone 14, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Các dòng iPhone này được bán tại MobileWorld cùng các dòng khác: iPhone 13 series, iPhone 12 series, iPhone 11 series. Trong đó, iPhone 13 Pro Max là một trong những sản phẩm bán chạy tại đây.

MobileWorld (Mobileworld.com.vn) là chuỗi cửa hàng điện thoại uy tín, hoạt động hơn 8 năm, chuyên cung cấp các thiết bị của Apple, Samsung, Google Pixel… với tình trạng và chế độ bảo hành đa dạng. MobileWorld cũng hợp tác với các ngân hàng, tổ chức tín dụng uy tín cung cấp gói trả góp 0% cho khách hàng.