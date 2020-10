Tìm hiểu về mô hình tiếp thị liên kết

Thông qua việc quảng bá sản phẩm cho các nhà cung cấp, người tham gia mô hình tiếp thị liên kết (affiliate marketing) có thể kiếm tiền online.

Kiếm tiền online hay còn được gọi là kiếm tiền trên mạng, là một hình thức kiếm tiền trên Internet. Chỉ cần một chiếc máy tính hoặc điện thoại có kết nối mạng, người dùng Internet đã có thể kiếm tiền dù đang ở bất kỳ đâu.

Nhiều người coi kiếm tiền online là hình thức kiếm thêm thu nhập lúc nhàn rỗi. Lại có không ít người xác định đây là công việc và nguồn thu nhập chính của mình. Thu nhập của họ cao và ổn định. Tuy nhiên, để đạt được điều này, bạn phải có kiến thức chuyên môn và chọn đúng phương pháp thực hiện.

Hiện nay, affiliate marketing hay tiếp thị liên kết đang được khá nhiều người quan tâm. Đây là hình thức kinh doanh online gần giống mô hình cộng tác viên. Thông qua mạng lưới trung gian Affiliate Network, người dùng sẽ quảng bá bán hàng cho nhà sản xuất và nhận hoa hồng từ giá sản phẩm đó.

Trong đó, người tham gia quảng bá sản phẩm sẽ áp dụng những kiến thức bán hàng, tiếp thị khác nhau để tìm kiếm khách hàng cho nhà sản xuất sản phẩm. Với mỗi đơn hàng thành công, hoặc một hành động cụ thể được hoàn thành theo yêu cầu của nhà sản xuất, người tham gia sẽ nhận được hoa hồng tương ứng.

Người tham gia mô hình tiếp thị liên kết sẽ quảng bá sản phẩm từ nhà cung cấp để nhận hoa hồng.

Có rất nhiều hình thức làm affiliate marketing hiện nay như CPI (cost per install), CPS (cost per sale), CPA (cost per action)... Trong đó, CPO của AdFlex - đơn vị cung cấp giải pháp tiếp thị liên kết - là một trong những hình thức phổ biến, được ưa chuộng. Hoa hồng từ hình thức này được tính trên mỗi đơn đặt hàng của khách mua. Người tham gia không cần quan tâm sau đó khách hàng có huỷ đơn, đổi trả hàng hay không, quá trình chuyển phát hàng như thế nào. Chỉ cần khách hàng xác nhận đặt hàng, người tham gia mô hình sẽ nhận được hoa hồng từ nhà cung cấp.

Theo đại diện AdFlex, điểm cộng lớn của hình thức kiếm tiền này là giá trị hoa hồng có thể lên đến 1 triệu đồng cho một đơn hàng thành công.

Hình thức kiếm tiền CPO của AdFlex được vận hành đơn giản hơn. AdFlex đã có sẵn các sản phẩm kèm trang bán hàng được tối ưu sẵn. Người tham gia chỉ cần lựa chọn sản phẩm có giá chia sẻ hấp dẫn, phù hợp với khả năng của bản thân và điều hướng người dùng tới trang bán hàng chứa sản phẩm đó để đặt hàng.

AdFlex sở hữu bộ công cụ mạnh mẽ, giúp người tham gia tiếp cận được chính xác tập khách hàng tiềm năng. Cụ thể, công ty có đội ngũ quản lý tài khoản (account manager) tận tâm, luôn sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc của người tham gia. AdFlex cũng có tài liệu hướng dẫn chi tiết, giúp người mới bắt đầu dễ dàng làm quen và sớm có thu nhập.