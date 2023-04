Tìm hiểu về cách trì hoãn ngày 'đèn đỏ' bằng uống thuốc tránh thai

Một số chị em đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ được chờ đợi từ lâu và nhận ra rằng kỳ nghỉ sẽ rơi vào khoảng thời gian 'đèn đỏ' trong tháng và tìm cách lùi ngày có kinh tự nhiên.

Phương pháp lùi ngày kinh bằng thuốc tránh thai không nên được lạm dụng thường xuyên do có thể ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Ảnh: The Economy Times.

Nhiều chị em truyền tai nhau bí kíp lùi ngày kinh nguyệt bằng cách uống viên thuốc tránh thai. Trên thực tế, phụ nữ hoàn toàn có thể trì hoãn ngày chu kỳ của mình tương đối hiệu quả và an toàn bằng phương pháp ngừa thai nội tiết tố. Tuy nhiên, kết quả sử dụng thuốc còn phụ thuộc mỗi người.

Các chuyên gia sinh sản cũng cho hay phụ nữ không nên lạm dụng thuốc để hoãn kỳ kinh do thuốc làm ức chế chu kỳ hormone tự nhiên của cơ thể. Vì vậy, chị em cần cân nhắc kỹ, chỉ nên sử dụng trong trường hợp buộc phải trì hoãn ngày ấy và khi dùng phương pháp này nên có sự tư vấn của bác sĩ. Sử dụng thuốc để trì hoãn kinh nguyệt gây tác dụng phụ như trướng bụng, buồn nôn, đau ngực, mọc mụn trứng cá do thừa hormone progesterone hoặc thay đổi tâm trạng do mất cân bằng hormone…

Theo dược sĩ Vũ Thùy Dương, trong những trường hợp bất đắc dĩ, mọi người mới phải dùng thuốc.Nếu sử dụng nhiều, thuốc sẽ gây ức chế chu kỳ hormone tự nhiên của cơ thể, thậm chí có thể dẫn tới những cơn đau nghiêm trọng.

Kinh nguyệt là trạng thái tự nhiên báo hiệu sức khỏe sinh sản của người phụ nữ. Do đó, lùi ngày kinh chậm lại có thể khiến cho nhịp sinh học của cơ thể bị rối loạn, thậm chí ảnh hưởng đến thiên chức làm mẹ nếu thực hiện trong thời gian lâu dài.

Ngoài phương pháp lùi ngày kinh bằng uống thuốc tránh thai, nhiều người mách nhau sử dụng món ăn như một phương pháp tự nhiên an toàn để lùi ngày kinh. Tuy nhiên, chưa nghiên cứu khoa học nào chứng minh những phương pháp được gọi là tự nhiên như ăn đậu lăng, gelatin, giấm táo, nước chanh vài ngày đến một tuần trước kỳ kinh nguyệt... là hiệu quả.

Ngoài ra, uống hoặc ăn các loại thực phẩm thông thường không chỉ không làm thay đổi các hormone liên quan đến việc điều hòa kinh nguyệt mà còn có thể gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa nếu lạm dụng chanh, quế…