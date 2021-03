Tìm hiểu tình tiết phim Bridgerton phần hai từ tiểu thuyết gốc

Phần hai của bộ phim đình đám Bridgerton đang được Netflix xúc tiến sản xuất và cuốn tiểu thuyết gốc của tác giả Julia Quinn giúp cung cấp một số chi tiết về nội dung phim.

Vào cuối phần một, dựa theo cuốn The Duke and I, một số cốt truyện chính về nhà Bridgerton đã được giải quyết. Nhưng vẫn còn rất nhiều kịch tính cho phần hai khi trọng tâm câu chuyện chuyển sang những nhân vật khác. Trước khi phần phim mới này được ra mắt, người hâm mộ có thể dự đoán được một số chi tiết theo cuốn tiểu thuyết gốc The Viscount Who Loved Me.

Anthony Bridgerton là nhân vật trung tâm

Câu chuyện về Anthony đã được gợi mở trong những khoảnh khắc cuối cùng của phần một và công chúng cũng đã được xác nhận rằng phần hai của phim Bridgerton là về chuyện tình yêu của anh cả nhà Bridgerton. Nữ diễn viên Simone Ashley đã được chọn vào vai Kate Sharma, mối tình lớn của Anthony, dựa theo nhân vật Kate Sheffield trong sách.

Anthony Bridgerton là nhân vật chính trong phim Bridgerton phần hai. Ảnh: screenrant.

Trong khi Anthony là nhân vật xuyên suốt của phần phim này thì vai diễn Siena Rosso, người tình của Anthony trong phần một, cũng có thể xuất hiện trở lại để tiếp nối mạch phim.

Câu chuyện của Colin và Penelope chưa kết thúc

Một trong những cốt truyện phụ của phim Bridgerton phần một là tình yêu đơn phương của Penelope Featherington dành cho Colin Bridgerton. Sau khi sự tán tỉnh từ phía Marina Thompson kết thúc và mang lại nhiều bối rối cho Colin, anh quyết định rời London, dấn thân vào một số chuyến du lịch dài. Điều đó không có nghĩa là câu chuyện của Penelope và Colin đã kết thúc và nó sẽ được chính thức khắc họa chi tiết trong cuốn tiểu thuyết thứ tư về nhà Bridgerton. Vì vậy, rất có thể Colin cuối cùng sẽ bắt gặp Penelope trong phần hai bộ phim.

Hé lộ thêm lịch sử gia đình Bridgerton

Khi Anthony đảm nhận vai trò trung tâm trong Bridgerton phần hai, bộ phim cũng có thể sẽ đi sâu hơn vào lịch sử của gia đình, cụ thể là cuộc đời và cái chết bi thảm của cha họ Edmund Bridgerton.

Nội tình gia đình Bridgerton có thể được hé lộ. Ảnh: screenrant.

Trong sách, Edmund qua đời do bị dị ứng với vết ong đốt khi Anthony mới chỉ là một thiếu niên. Phần một cho thấy Anthony vật lộn với việc quản lý di sản của cha mình và xu hướng đó sẽ tiếp tục trong phần hai. Do dị ứng đôi khi có mối liên hệ di truyền, Anthony cũng sống trong nỗi sợ hãi của những con ong. Rõ ràng là cái chết của Edmund Bridgerton có tác động sâu rộng đến tất cả các thành viên trong gia đình và người xem có thể mong đợi nhiều hơn nữa về lịch sử gia đình Bridgerton trong phần hai.

Tiếp nối câu chuyện của Marina và Eloise

Trong tất cả nhân vật của Bridgerton, Marina Thompson có thể là nhân vật được điều chỉnh nhiều nhất so với nguyên tác. Trong tiểu thuyết của Quinn, độc giả thậm chí còn chưa bao giờ thấy Marina. Cô ấy tự tử, để lại Phillip như một người góa vợ và chỉ là một cái tên được nhắc đến.

Còn Phillip mới là nhân vật quan trọng trong phiên bản câu chuyện của Quinn, khi anh trở thành người cầu hôn chính và cuối cùng là chồng của Eloise trong cuốn sách thứ năm To Sir Phillip, With Love. Trong phiên bản của Netflix, câu chuyện của Marina đã khác biệt đáng kể và nó có thể sẽ tiếp tục như vậy.

Có thể tiếp nối câu chuyện tình yêu của Benedict Bridgerton

Benedict Bridgerton có một cốt truyện thú vị trong phần một, khi anh rời khỏi các bữa tiệc xã giao và bước vào thế giới phóng túng hơn của tự do nghệ thuật và tình yêu.

Đời sống cá nhân của Benedict Bridgerton cũng đã thu hút được nhiều sự chú ý trong phần một. Ảnh: screenrant.

Vì Benedict là trọng tâm chính của cuốn tiểu thuyết thứ ba An Offer From a Gentleman nên có khả năng phần hai của loạt phim trên Netflix sẽ bắt đầu gieo mầm cho tình tiết này.

Cuộc săn lùng Lady Whistledown tiếp tục

Bí ẩn về danh tính của Lady Whistledown là cốt truyện trung tâm của Bridgerton phần một và kết thúc bằng một bước ngoặt gây sốc rằng đó chính là Penelope Featherington. Tuy nhiên, chỉ có người xem hiểu được điều đó còn các nhân vật khác vẫn chưa hề biết.

Vai trò bí mật của Penelope chưa được tiết lộ nên không rõ liệu có nhiều người sẽ phát hiện ra danh tính của Lady Whistedown trong Bridgerton phần hai hay không. Tuy nhiên, nhiệm vụ này chắc chắn là sẽ dữ dội hơn nữa. Nữ hoàng Charlotte đã quyết tâm tìm ra danh tính của kẻ phá đám và những người còn lại có thể trở nên chuyên tâm hơn nữa để tìm ra sự thật. Điều đó có thể khiến mọi thứ trở nên phức tạp đối với Penelope và giúp sẽ tạo nên bộ phim Bridgerton phần hai tuyệt vời.