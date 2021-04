Tìm hiểu chuyên ngành khách sạn tại 2 học viện nổi tiếng Thụy Sĩ

Tại hội thảo tháng 5 của G’Connect, các cựu du học sinh sẽ chia sẻ về quá trình du học tại Swiss Hotel Management School (SHMS) và Hotel Institute of Montreux (HIM).

Những ai quan tâm đến du học chuyên ngành khách sạn tại Thụy Sĩ đều biết đến hai Học viện nổi tiếng là Swiss Hotel Management School (SHMS) và Hotel Institute of Montreux (HIM). Thuộc Tập đoàn Giáo dục Thụy Sĩ, hai ngôi trường này có nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng có các đặc trưng phù hợp từng đối tượng người học.

Xét về lịch sử, HIM được thành lập năm 1985 và luôn nằm trong nhóm 10 trường dẫn đầu thế giới trong công tác đào tạo nhân sự ngành dịch vụ (theo xếp hạng của QS Ranking). Trong khi đó, SHMS được thành lập năm 1992 nhưng là học viện đào tạo có quy mô lớn nhất tập đoàn, với 2 cơ sở giảng dạy tại Caux và Leysin, phía tây nam Thụy Sĩ.

Điểm tương đồng lớn nhất của SHMS và HIM là mô hình giảng dạy trong môi trường thực tế. Cơ sở của cả 2 học viện đều được xây dựng như những khách sạn thực thụ, giúp sinh viên tiếp cận thực tế từ ngày đầu đến trường.

Bên cạnh đó, sinh viên tại SHMS hay HIM đều có thể học và thực tập tại những khách sạn, công ty có liên kết với trường tại Thụy Sỹ hoặc các nước khác trên thế giới, với mức lương 2.168-2.450 CHF/tháng (tương đương 60 triệu đồng) nếu thực tập tại Thụy Sĩ.

Khuôn viên học viện SHMS tại Caux.

Vào tháng 3 và tháng 10 hàng năm, cả 2 trường đều tham gia "Diễn đàn tuyển dụng quốc tế", nơi có các nhà tuyển dụng quốc tế từ những khu nghỉ dưỡng, khách sạn trên thế giới. Điều này giúp sinh viên của SHMS và HIM lên kế hoạch dài hơi cho sự nghiệp, tìm được việc làm trong những kỳ thực tập và sau khi tốt nghiệp.

Học viện HIM có khuôn viên rộng rãi, cổ kính.

Điểm khác biệt nổi bật nhất giữa hai trường là chuyên ngành giảng dạy. Đều dựa trên nền tảng cốt lõi của ngành dịch vụ lưu trú, nhưng chương trình tại HIM dành cho những bạn muốn đi sâu vào chuyên ngành tài chính, nhân sự và dịch vụ cao cấp. Ngược lại, SHMS là điểm đến lý tưởng cho sinh viên mong muốn trực tiếp tham gia vào công việc vận hành, điều phối trong ngành khách sạn, sự kiện hoặc tham gia công việc lên ý tưởng, thiết kế trong ngành dịch vụ.

Sự khác biệt về môi trường học tập cũng là điểm cần lưu ý khi cân nhắc giữa 2 trường. Tại SHMS, sinh viên sẽ sống, học tập và làm việc trong một môi trường có quy mô lớn, sôi nổi hơn. Còn tại HIM, các em sẽ cảm thấy tính “gia đình”, tương tác rõ rệt hơn.

Để các em học sinh, sinh viên và quý phụ huynh quan tâm hiểu rõ hơn về các điểm tương đồng và khác biệt giữa hai học viện, G’Connect Hospitality Education sẽ tổ chức buổi hội thảo với sự góp mặt của các cựu sinh viên hai trường. Khách mời của sự kiện gồm: Chị Nguyễn Hoàng Yến - đại diện Swiss Education Group, cựu sinh viên HIM; chị Nguyễn Phương Anh - Giám đốc Phòng kinh doanh và tiếp thị Khách sạn Park Hyatt Saigon, cựu sinh viên HIM; chị Nguyễn Minh Anh - sinh viên HIM; anh Nguyễn Xuân Anh Vũ - sinh viên SHMS; chị Nguyễn Thị Hoài Thanh - đại diện khu vực G’Connect Hospitality Education, cựu sinh viên HIM và SHMS.

Tham gia sự kiện để giao lưu với đại diện trường, cũng như tìm hiểu học bổng du học Thụy Sĩ năm 2021-2022.

Tại Việt Nam, cả 2 học viện đều lựa chọn G’Connect Hospitality Education là đại diện tuyển sinh đặc quyền, với hơn 11 năm hợp tác. Thông tin chi tiết về chương trình học tập cũng như những cơ hội học bổng cập nhật sẽ được chia sẻ đến học sinh, sinh viên và phụ huynh tại sự kiện tháng 5 này.

Lịch tổ chức sự kiện.

"Chúng tôi tin rằng mỗi cá nhân đều có những điểm mạnh và sự khác biệt. Hành trình khai phá điều này cần sự hướng dẫn một cách có hệ thống. Chúng tôi cũng tin rằng bất cứ sự nghiệp thành công nào cũng cần đến nỗ lực liên tục và khả năng thấu hiểu bản thân. Những gì chúng tôi làm tại G’Connect Hospitality Education đều để củng cố niềm tin này"- đại diện công ty chia sẻ.