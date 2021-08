Tìm được xe nhờ 2 chiếc AirTag

Người đàn ông Mỹ tìm được chiếc xe điện bị mất nhờ dán tới 2 chiếc AirTag lên xe.

Dan Guido, lãnh đạo về an ninh mạng tại công ty Trail of Bits ở New York bị lấy trộm chiếc xe điện vào ngày 2/8. Điều xui xẻo cho kẻ trộm là Guido đã dán tới 2 chiếc AirTag bên trong xe bằng băng keo đen. Nhờ vào thiết bị định vị, Dan Guido đã tìm thấy chiếc xe của mình.

Người đàn ông này đã chia sẻ cuộc hành trình truy tìm chiếc xe qua 22 bài đăng trên Twitter.

Dan Guido chỉ ra nơi giấu thiết bị Apple AirTag trên chiếc xe của ông. Ảnh: Dan Guido.

"Chiếc xe điện của tôi bị đánh cắp vào tuần trước, kẻ trộm không hề biết tôi đã giấu 2 chiếc AirTag bên trong xe. Tôi đã sử dụng nó để tìm lại chiếc xe của mình", Dan Guido chia sẻ trên Twitter.

Guido đã báo với Sở cảnh sát thành phố New York để nhờ sự trợ giúp nhưng không thành công. Cảnh sát cho rằng họ không biết AirTag là thiết bị gì và nghi ngờ ông lợi dụng các nhà chức trách để thực hiện một vụ cướp.

Guido cho biết ông bị gián đoạn việc tìm xe vì phải bay đến Las Vegas đế dự hội nghị an ninh Blackhat. Người đàn ông này từng nghĩ rằng sẽ không thể tìm thấy chiếc xe điện nếu AirTag phát ra tiếng ồn và bị người khác phát hiện.

Trong bản cập nhật mới nhất của AirTag, thiết bị này sẽ phát ra tiếng động lớn nếu chủ sỡ hữu rời xa khỏi vùng định vị. Thời gian AirTag phát tiếng động là ngẫu nhiên, bắt đầu từ khi không kết nối được iPhone của chủ sau 8 giờ.

May mắn thay, không ai nghe thấy tiếng động và gỡ thiết bị ra khỏi xe. Sau khi trở về từ hội nghị, Dan Guido tiếp tục đi tìm chiếc xe của mình qua định vị của Apple.

Guido đã thuyết phục cảnh sát New York một lần nữa để hỗ trợ ông tìm lại chiếc xe điện và được chấp thuận. Sau đó, họ đi theo định vị trên điện thoại đến một cửa hàng xe điện. Khi bước vào trong, Guido nhận được tiếng "ping" phát ra từ thiết bị AirTag và ông đã tìm thấy chiếc xe của mình.

Sau khi tìm được chiếc xe, Guido khuyên những người dùng muốn giữ đồ quý giá bằng AirTag nên gắn chặt thiết bị này vào bằng một loại keo thật dính, và cần cố định phần nắp để tiếng kêu không thể phát ra. Người dùng cũng không được bật chế độ thất lạc (Lost Mode), bởi khi đó AirTag sẽ phát tín hiệu tới mọi iPhone xung quanh và kẻ trộm có thể nhận biết.

Ông cũng cho rằng sự giúp đỡ của cảnh sát luôn là điều quan trọng, hoặc ít nhất hãy có người đi cùng khi đã xác định được vị trí đồ thất lạc và muốn đi lấy lại.

Apple AirTag là sản phẩm định vị tí hon dùng để xác định và tìm kiếm các đồ vật, thiết bị thất lạc. Sản phẩm trang bị chip Apple U1 và công nghệ Ultra WideBand, giúp người dùng theo dõi và xác định vị trí của đồ vật chính xác đến từng cm.