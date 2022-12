Tìm được việc mới nhờ công khai bị sa thải

Ashley Maguire (27 tuổi) đăng nhập vào máy tính để làm việc như thường lệ nhưng không thể truy cập. Ngay khi đang loay hoay tìm nguyên nhân sự cố, cô hay tin mình bị sa thải.

Ashley đang chuẩn bị chuyển tới New York sau khi được thăng chức trưởng nhóm. Cô đã trải qua nhiều đợt cắt giảm nhân sự, nhận được nhiều lời khen từ sếp và sự yêu mến của không ít đồng nghiệp để đạt được thành tựu đó.

Nhưng vào một buổi sáng đẹp trời, mọi cố gắng đều bất ngờ sụp đổ như chưa từng xuất hiện, cô nhận được tin cho thôi việc từ công ty, theo New York Post.

“Tôi đã gục ngã. Tôi sắp chuyển tới một thành phố mới và không có bất kỳ mối quan hệ nào có thể giúp tôi tìm được việc làm khác ở đó”, Ashley chia sẻ về tình cảnh của mình.

Thị trường lao động luôn thay đổi và việc bị đào thải là không tránh khỏi. Ảnh: John Diez/Pexels.

Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác với lo lắng của cô. Chỉ vài giờ sau khi đăng tải tin bị mất việc lên Linkedin, Ashley nhận được nhiều tin nhắn động viên, nhiều người còn mong muốn giúp cô tìm việc làm mới.

Cô tỏ ra đầy bất ngờ: “Thật tuyệt vời khi biết rằng tôi đang ở trong một cộng đồng, nơi có những người quan tâm đến tôi, nói rằng họ hiểu những gì tôi đang phải trải qua và giới thiệu những công việc mà tôi còn chưa từng biết tới. Một số người sẵn lòng giúp tôi chuẩn bị phỏng vấn”.

Tận dụng mối quan hệ

Sau vài tháng ngắn ngủi, Ashley nhận được nhiều lời mời làm việc, thậm chí trong đó còn có những công ty lớn mà cô không ngờ sẽ tìm tới mình. Không phải sống trong lo lắng như đã tưởng, cô có quyền chọn lựa công ty mình cảm thấy phù hợp.

Nhà tuyển dụng kỹ thuật cấp cao Kristen Fife cho biết: “Ứng tuyển vào những công việc bạn tình cờ tìm được trên Internet không phải lựa chọn tốt nhất. Bởi bạn chỉ là một trong hàng trăm người hoặc hơn nộp đơn và giữa vô vàn người đang tìm kiếm cùng một công việc".

Fife bổ sung rằng thường sẽ chỉ có khoảng 40-60% người ứng tuyển đạt đủ điều kiện. Điều này sẽ khiến cơ hội cho mỗi người tham gia trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Nhiều người trẻ đã tận dụng mạng lưới quan hệ xã hội để tìm kiếm việc làm. Ảnh: Ketut Subiyanto/Pexels.

Câu chuyện của Ashley cho thấy, việc tạo mối quan hệ thông qua quá trình làm việc và mạng xã hội có thể trở thành nguồn tìm kiếm việc làm hiệu quả.

“Không ai có thể sống một mình và những đánh giá từ lãnh đạo của bạn không phải là tất cả”, tiến sĩ Cindy McGovern, tác giả cuốn “Sell Yourself: How To Create, Live, and Sell a Powerful Personal” (tạm dịch: Cách tạo ra, sống và kiếm tiền từ chính mình) cho biết.

Bà đưa ra lời khuyên rằng nên khai thác cơ hội từ những người xung quanh để có thể nhận được trợ giúp khi cần hoặc đơn giản hơn là trò chuyện về công việc hoặc nghề nghiệp, bởi mọi người thường thích giúp đỡ người khác.

Chiến lược tìm việc mới

Việc đăng bài về việc bị sa thải lên mạng xã hội cũng là một cách để tận dụng sự giao tiếp xã hội. Bên cạnh đó, vẫn còn những chiến lược khác cũng có thể mang lại hiệu quả tìm việc không kém.

Theo Virginia Backaitis, phóng viên tờ New York Post, kết nối với một số cá nhân đang làm tại nơi làm việc mà mình đang hướng tới cũng là một phương pháp đầy tiềm năng.

Linkedin mới đây cũng đã khai thác khía cạnh này để đưa vào ứng dụng bằng cách hiển thị tên của thành viên bộ phận tuyển dụng của một công ty cùng với tin tuyển dụng.

Mạng xã hội dần trở thành công cụ giúp nhiều người có được việc làm phù hợp. Ành: The Hechinger Report.

Monica Lewis, giám đốc phụ trách sản phẩm của LinkedIn chia sẻ: “Điều này sẽ giúp ứng viên có thể kết nối với các công ty khi đi tìm việc. Công cụ này còn giúp mọi người biết khi bạn bè trên Linkedin có nhu cầu tìm nhân viên. Nhờ đó, họ có nhiều cơ hội nhận được lời giới thiệu, các thông tin hay mẹo phỏng vấn hơn”.

Doanh nhân Jeff Lerner cho hay: “Hãy luôn trung thực với những người quen của bạn. Cho họ biết khi bạn bị sa thải và sẵn sàng để quay lại thị trường lao động. Bạn cũng nên xin lời khuyên từ họ về cách trình bày hoàn cảnh của mình với bên tuyển dụng”.