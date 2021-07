Tìm được người phụ nữ nước ngoài trốn khỏi khu phong tỏa

Cảnh sát hình sự được cách ly ngay sau khi bắt tử tù mắc Covid-19

Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết các chiến sĩ bắt giữ tử tù Nguyễn Kim An đều đã tiêm một liều vaccine nhưng vẫn được cách ly để đảm bảo an toàn.