Tìm được 39 F1 của gia đình 4 người nghi mắc Covid-19 ở Hà Nội

Một lao động tự do ở huyện Mỹ Đức được CDC Hà Nội phát hiện nhiễm nCoV. Qua test nhanh, cả 4 thành viên trong gia đình người này đều dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, ca nhiễm nCoV cư trú tại huyện Mỹ Đức, được phát hiện ngày 5/7 qua xét nghiệm sàng lọc.

Người này là lao động tự do tên C., 39 tuổi, trú tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức. Ngày 13/6, ông C. cùng bạn tên Đ. (cư trú tại tỉnh Hà Nam, có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 5/7) từ Hà Nội vào Nghệ An để bán ôtô, sau đó bắt xe khách đi về Hà Nam trong ngày.

Tối 13/6, ông C. ngủ lại nhà Đ. và về nhà vào ngày hôm sau, chỉ tiếp xúc với vợ và 3 con. Ngày 23/6, ông C. cùng vợ con đến nhà bố mẹ vợ tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến đêm thì về nhà.

Hà Nội ghi nhận các ca nhiễm nCoV tại huyện Đông Anh và Mỹ Đức trong cùng một ngày. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngày 28/6, ông C. sốt nhẹ, đến ngày 5/7 vẫn sốt kèm ho. Ông đi khám tại Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức và nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, được CDC Hà Nội khẳng định sau đó.

Đến tối 5/7, CDC Hà Nội cho biết 4 người trong cùng gia đình ông C. là vợ và 3 con đều có biểu hiện bệnh. Qua xét nghiệm nhanh, cả 4 người đều dương tính với SARS-CoV-2.

Mẫu bệnh phẩm của 4 người đã được gửi lên CDC Hà Nội để làm xét nghiệm khẳng định. CDC Hà Nội cũng cử đội cơ động phối hợp với Trung tâm y tế huyện Mỹ Đức điều tra, khoanh vùng xử lý dịch.

Thông tin sơ bộ ban đầu, huyện Mỹ Đức xác định 39 F1 và 14 F2 cư trú cùng thôn với gia đình này.

Chiều 5/7, CDC Hà Nội cũng ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện Đông Anh.

Người này tên H. (35 tuổi), trú tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, đang trọ tại ngõ 12, thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh. Ông H. là nhân viên bảo vệ tại Công ty SEI - Khu công nghiệp Thăng Long.

Qua rà soát, lực lượng chức năng huyện Đông Anh cho biết ngõ 12, thôn Mai Châu có 21 hộ, 147 người. Tối 5/7, huyện Đông Anh lấy mẫu xét nghiệm cho 1.500 công nhân của Công ty SEI - Khu công nghiệp Thăng Long.