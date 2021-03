Tìm bị hại do Giám đốc Công ty DCB lừa đảo

Nguyễn Văn Chung tự ý phân lô trên đất của người khác rồi ký hợp đồng đặt cọc với 8 cá nhân để chiếm đoạt 16 tỷ đồng. Nhà chức trách đề nghị các bị hại đến công an trình báo.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển địa ốc DCB do bị can Nguyễn Văn Chung (35 tuổi, ngụ quận Bình Tân) làm giám đốc.

Chung bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 5/3 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Văn Chung, Giám đốc Công ty DCB. Ảnh: T.L.

Theo điều tra, tháng 3/2018, Nguyễn Văn Chung ký hợp đồng đặt cọc để chuyển nhượng 10 thửa đất của bà Trương Nhật Lệ (48 tuổi, ngụ quận Tân Bình) ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Chung đã chuyển cho bà Lệ 3,2 tỷ đồng tiền cọc.

Bà Lệ sau đó biết Chung tự ý phân lô khu đất của mình để rao bán khi chưa hoàn thiện việc chuyển nhượng nên yêu cầu hủy hợp đồng đặt cọc.

Ngày 20/4/2018, bà Lệ cùng Chung đã lập văn bản thỏa thuận hủy hợp đồng đặt cọc trên tại Văn phòng công chứng Tô Khắc Việt.

Tuy nhiên, Chung vẫn tự ý phân lô khu đất trên thành nhiều lô đất nhỏ, ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng với 8 cá nhân khác và chiếm đoạt 16 tỷ đồng .

Bị can đã ký các hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng nền đất (theo bản vẽ phân lô do Công ty DCB tự lập) tại các khu đất khác mà Chung mới thỏa thuận đặt cọc, chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa lập hồ sơ xin duyệt dự án phân lô tách thửa để nhận tiền của khách hàng. Đến nay, Chung không bàn giao được đất, không hoàn trả lại tiền cho khách hàng.

Nhà chức trách đề nghị người dân đã ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Nguyễn Văn Chung, Công ty DCB và bị chiếm đoạt tiền đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tại số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10 để trình báo.