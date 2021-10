Tìm bé trai 2 tuổi ở Bình Dương bị mất tích

Công an huyện Dầu Tiếng gửi thông báo đến các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố đề nghị hỗ trợ tìm bé trai 2 tuổi bị mất tích.

Ngày 17/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) điều tra, xác minh vụ một bé trai mất tích xảy ra tại ấp Tân Định, xã Minh Tân. Công an đăng thông báo truy tìm bé trai Lâm Gia Hưng. Ảnh: Công an cung cấp. Theo cảnh sát, bé trai tên là Lâm Gia Hưng (2 tuổi), bị mất tích vào ngày 15/10. Trước khi mất tích, Hưng mặc áo thun ngắn tay màu đen, trên cổ áo có viền màu trắng; mặc quần short màu xanh; chân không mang dép. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng gửi thông báo đề nghị các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố khi phát hiện người có đặc điểm như trên thì giữ lại. Đồng thời, ai biết tin về bé Hưng thông báo ngay Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Dầu Tiếng, qua số điện thoại 0913.798.963 (gặp điều tra viên Hoàng Xuân Quân) để phối hợp giải quyết.