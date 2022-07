Tiktoker tạo dáng trên đường băng có thể bị phạt 10 triệu đồng

Theo luật sư, mức phạt cho hành vi đi lại trên sân đỗ tàu bay là 1-3 triệu đồng, trong khi với hành vi di chuyển trên đường cất hạ cánh, số tiền phạt có thể lên đến 10 triệu đồng.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền clip Tiktok về việc cô gái tự do đi lại, tạo dáng trên đường băng sân bay. Phía sau người này là chiếc máy bay đang di chuyển.

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết sự việc xảy ra tại sân bay Phú Quốc (Kiên Giang) cách đây khoảng một tháng. Thời điểm trên, nữ hành khách này di chuyển từ nhà ga ra máy bay bằng xe cobus (loại xe buýt trung chuyển hành khách tại khu bay). Khi cửa xe vừa mở, cô gái liền chạy ra ngoài để tạo dáng quay clip Tiktok. Nhân viên an ninh hàng không của sân bay Phú Quốc trực ở đó đã nhanh chóng tiếp cận và yêu cầu hành khách quay trở lại vị trí an toàn.

Cục Hàng không đang phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xác minh danh tính cô gái, giải quyết vụ việc theo quy định.

Với hành vi có nguy cơ uy hiếp an toàn bay này, cô gái có thể bị xử lý ra sao?

Hình ảnh nữ hành khách quay clip tiktok tại đường băng. Ảnh: Huy.dl.

Luật sư Trần Xuân Tiền - Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội

Chương II, mục 25, Điều 3 Quy định an toàn khu bay của Cục Hàng không quy định nghiêm cấm người, phương tiện không có nhiệm vụ tiếp cận tàu bay, trang thiết bị, phương tiện mặt đất và di chuyển trên đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay. Khi di chuyển từ phòng chờ ra tàu bay, hành khách sẽ đi qua ống lồng mà không cần đặt chân xuống khu bay. Trong trường hợp không có ống lồng, hành khách sẽ di chuyển đến tàu bay bằng xe trung chuyển chuyên dụng (cobus), sau khi xuống xe phải đi thẳng lên cầu thang của tàu bay theo sự hướng dẫn của nhân viên hàng không.

Từ quy định này, những hành vi vi phạm quy định về an toàn hàng không sẽ bị xem xét xử lý theo quy định pháp luật. Tuỳ thuộc tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm, cơ quan có thẩm quyền sẽ áp dụng các chế tài phù hợp.

Với trường hợp này, nếu xác định được Tiktoker có hành vi quay video trên khu vực sân đỗ tàu bay, người này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Đi lại trên sân đỗ tàu bay không đúng phần đường hoặc đi lại ở những nơi không được phép theo điểm d, khoản 1, Điều 11 Nghị định 162/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Khung hình phạt áp dụng là 1-3 triệu đồng.

Nếu hành vi được thực hiện trên đường băng tàu bay, căn cứ khoản 3, Điều 11 Nghị định này, cô gái có thể bị xử phạt tối đa 10 triệu đồng về hành vi Di chuyển trên đường cất hạ cánh, đường lăn khi không được phép.

Về chế tài hình sự, nếu hành vi để lại hậu quả nghiêm trọng như làm chết người, gây thương tật cho người khác ở mức độ nhất định hay gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, người thực hiện hành vi còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Gây cản trở giao thông đường không theo Điều 278 Bộ luật Hình sự 2015. Tuy nhiên, do hành vi của cô gái chưa để lại hậu quả nghiêm trọng, chế tài hình sự sẽ không được đề cập trong trường hợp này.

Về phía nhân viên sân bay trong ca trực, nếu có căn cứ cho rằng họ chưa thực hiện đúng công việc, nhiệm vụ của mình, những người có trách nhiệm liên quan có thể bị xử phạt về hành vi Thực hiện nhiệm vụ không đúng tài liệu, quy trình và yêu cầu công việc ảnh hưởng đến hoạt động hàng không dân dụng. Khung hình phạt áp dụng là 3-5 triệu đồng.

Trường hợp hành vi uy hiếp đến an ninh hàng không, an toàn hàng không, mức phạt cao nhất có thể lên tới 10 triệu đồng.

Căn cứ thông tin hiện có, khi xe vừa mở cửa, nữ hành khách đã bất ngờ chạy ra tạo dáng để quay Tiktok. Hành vi này chưa gây hậu quả nghiêm trọng, nhân viên an ninh cũng đã kịp thời tiếp cận và yêu cầu hành khách quay lại vị trí an toàn. Do đó, trách nhiệm pháp lý có thể sẽ không đặt ra đối với những nhân viên sân bay tại ca trực.