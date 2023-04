TikToker phá hủy các concert

Hát theo nhạc chế trên TikTok, yêu cầu được lên sân khấu, đề nghị ca sĩ hát những bài nhảm nhí, nhiều người đến concert không phải để thưởng thức âm nhạc, mà chỉ muốn clip viral.

Nhiều TikToker gây rối ở sự kiện âm nhạc để có được các clip lan truyền. Ảnh: Gian Cescon.

Mùa concert đang diễn ra sôi động với các tour diễn của Taylor Swift, Beyoncé và nhiều nghệ sĩ khác. Nhưng những người hâm mộ cuồng nhiệt đang tìm kiếm vài phút nổi tiếng trên mạng có thể gây tổn hại đến trải nghiệm thưởng thức của nhiều khán giả, theo The Wall Street Journal.

Những tấm biển tự chế, tiếng la hét của thanh thiếu niên và những quả bóng nảy không phải là điều mới mẻ đối với các buổi hòa nhạc.Thứ đã thay đổi là bất kỳ khoảnh khắc nào của concert đều có thể lan truyền.

Nhiều người hâm mộ đang cố gắng tạo ra những khoảnh khắc đó bằng loạt trò tai quái, những tiếng ồn khó chịu hoặc yêu cầu nghệ sĩ hát những ca khúc khác thường.

Giờ đây, mong muốn tạo ra các clip viral trên TikTok là một trong những lý do chính đưa người xem đến với các concert.

Kiếm thứ gì đó cho kênh TikTok

Ca sĩ nhạc folk-pop (kết hợp giữa nhạc dân gian và pop) Maggie Rogers đã biểu diễn ở Los Angeles (Mỹ) vào ngày 1/3. Trước khi bắt đầu bài hát I’ve Got a Friend, cô hỏi đám đông xem có ai đến cùng bạn thân hay không. Hai người hâm mộ đứng gần sân khấu không ngừng hét lớn, kể cả khi những người khác đã im lặng trở lại.

Nữ ca sĩ cố gắng kể câu chuyện về chính người bạn thân của mình nhưng họ lại át tiếng cô. Dale, một khán giả, kể rằng có lúc những người này hét to tên ca sĩ và yêu cầu được lên sân khấu.

Cuối cùng, Rogers bực tức tạm dừng chương trình. Ca sĩ nhắc nhở khán giả rằng mọi người ở đó để nghe mình hát và không người nào khác có thể lên sân khấu.

Dale cho biết một cặp vợ chồng đã quay phim và đưa cho hai khán giả kia một clip ghi lại vụ việc. Những trò hề này khiến nhiều người mất tập trung.

"Đó không phải là cách mọi người giải trí", Dale, 26 tuổi, nói.

Maggie Rogers yêu cầu khán giả giữ im lặng để cô có thể hát trong buổi diễn của mình. Ảnh: The Boston Globe.

Mạng xã hội cũng đang khiến các phần khác của buổi hòa nhạc bị xáo trộn. Đôi khi, các bài hát nhảm nhí đột nhiên viral đến mức nó là lý do duy nhất khiến mọi người xuất hiện tại buổi diễn.

Năm ngoái, các video cho thấy người hâm mộ tại concert của ca sĩ R&B Steve Lacy hát theo ca khúc Bad Habit, nhưng chỉ biết lời của phiên bản chế trên TikTok.

Câu hỏi bạn tham dự buổi hòa nhạc để thưởng thức nhạc sống với những người hâm mộ có cùng sở thích hay chỉ đến để kiếm thứ gì đó cho kênh TikTok của mình đã mở ra hàng loạt cuộc tranh luận trực tuyến.

Joey Rathburn, người hâm mộ ca sĩ Lizzo từ năm 2015, đã rất hào hứng với buổi biểu diễn của thần tượng vào tháng 9 năm ngoái tại Boston (Mỹ). Nhưng mọi thứ bị phá hỏng khi một khán giả đứng trước anh mang theo tấm biển khổng lồ, có kích thước bằng những tấm áp phích thường thấy tại các hội chợ hoặc buổi thuyết trình ở trường.

Người mang tấm biển cố tình gây chú ý để cầu xin được lên sân khấu, nói rằng cô là fan cuồng nhiệt nhất của Lizzo.

"Mọi người coi các buổi hòa nhạc là cơ hội để xây dựng thương hiệu cá nhân. Họ thậm chí nghĩ mình ở đó để tạo ra trải nghiệm cho người khác xem", Rathburn nói.

Bỏ về ngay sau tiết mục mở màn

Trước đây, các tiết mục chính thường nằm ở phần giữa hoặc cuối buổi diễn, để giữ chân và tạo cảm xúc thăng hoa cho khán giả. Tuy nhiên, gần đây, mọi thứ lại trái ngược.

Chloe DeMello mua vé để xem chuyến lưu diễn True Power do ban nhạc I Prevail thực hiện vào tháng 11/2022. Một trong những tiết mục mở đầu của khách mời Pierce the Veil bất ngờ gây sốt trên TikTok với bài hát King for a Day.

DeMello đã nghe tin đồn về những người xem bỏ về sau khi nhóm Pierce the Veil biểu diễn, nhưng không nghĩ nhiều về điều này. Sau đó, trong buổi biểu diễn mà cô gái 24 tuổi tham dự, điều đó lại xảy ra.

Cô đã ghi lại một clip TikTok cho thấy biển người rời đi trước tiết mục chính của I Prevail. Một số người có thể đã đến quầy nhượng vé và có rất ít khán giả ở lại cho đến hết buổi diễn như cô.

Một số khán giả thiếu tôn trọng, bỏ về giữa buổi diễn của nhóm I Prevail. Ảnh: Eva van den Bosch.

Tại buổi hòa nhạc hồi tháng 2 ở Sydney (Australia) của nghệ sĩ indie-rock Phoebe Bridgers, khán giả đã chỉ trích và bình luận ác ý về nghệ sĩ biểu diễn mở màn Christian Lee Hutson, theo Karni Woods, một người tham dự.

Woods, quản lý sự kiện 22 tuổi, cho biết ngay khi Bridgers bắt đầu trình diễn, tiếng la hét xuất hiện. Một số yêu cầu ca sĩ hát các ca khúc của Taylor Swift, vì những bản cover trước đó của anh khá nổi tiếng trên TikTok.

"Nỗi sợ bị bỏ lỡ, khao khát trở thành người đầu tiên đăng nội dung nào đó, đã thay đổi động lực của văn hóa xem concert", Woods cho biết.

Các nghệ sĩ đang bắt đầu phản ứng với những hành vi sai trái mà mình chứng kiến ​​​​từ sân khấu. Hồi tháng 2, Maggie Rogers yêu cầu những người say rượu và la hét trong suốt buổi diễn của cô vui lòng dừng lại.

"Đã đến lúc để tôi hát. Đây không phải là thời gian để các bạn làm ồn. Nó cũng không phải là không gian của riêng bạn", ca sĩ nói.