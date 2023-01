TikToker Mỹ bị chỉ trích vì cho con gái 8 tuổi xỏ khuyên mũi

Meghan Black (28 tuổi, sống ở Illinois, Mỹ) đăng lên mạng xã hội đoạn clip cô con gái 8 tuổi thích thú với chiếc khuyên mũi vừa được xỏ. Video nhanh chóng thu về hơn 200.000 lượt xem cùng hàng trăm lượt chỉ trích, theo New York Post.

Nhiều khán giả cho rằng Black là bà mẹ tồi vì khuyến khích con gái thực hiện hành vi làm đẹp này khi còn quá nhỏ. Không ít người khẳng định việc này đã vi phạm luật pháp xứ cờ hoa: cấm xỏ khuyên trên mặt cho trẻ dưới 14 tuổi, dù có sự cho phép của phụ huynh.

Một người dùng Internet nói: “Nếu gặp một đứa bé chưa đến tuổi vị thành niên đeo khuyên mũi, có lẽ tôi sẽ tức giận và tìm cách đấm phụ huynh nó. Đây là hành vi quá sai lệch từ người giám hộ”.

Tài khoản khác bình luận: “Có thể cô gái nhỏ đã xin mẹ để được xỏ khuyên. Tuy nhiên, tôi sợ cháu sẽ hối hận khi trưởng thành. Là một người mẹ, đáng ra cô phải hiểu điều này”.

Trong khi đó, Black khẳng định mình chỉ đang khuyến khích cô bé sống đúng với cá tính riêng.

“Đứa trẻ 2 tuổi được khen đáng yêu khi mặc kiểu croptop hở hang. Tại sao tôi lại bị lên án vì cho phép con mình làm đẹp theo mong muốn của cháu? Có lẽ các bạn đang áp dụng tiêu chuẩn bất công nào đó lên chúng tôi”, Black chia sẻ.

Trước làn sóng chỉ trích, người mẹ 28 tuổi tỏ thái độ mặc kệ và tiếp tục đăng tải những khoảnh khắc đời thường của con.

Trong video, cô bé tập chuốt mascara và bày tỏ nguyện vọng chỉnh sửa vài bộ phận cơ thể khi trưởng thành.

Theo Black, đây là những sở thích chính đáng và không cần bị bàn tán gay gắt.

Tuy nhiên, Verywell Health, website cung cấp thông tin về sức khỏe nổi tiếng trên thế giới, không đồng tình với hành vi xỏ khuyên này.

Bởi mũi người sẽ liên tục phát triển đến năm 12 tuổi, thậm chí quá trình còn kéo dài đến giai đoạn trưởng thành ở nhiều trường hợp. Do đó, những đứa trẻ đeo khuyên có thể gặp một số hạn chế về kích thước mũi, hoặc bị nhiễm trùng kéo dài.

