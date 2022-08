TikToker bị nói quá nóng bỏng để là người vô tính

Đối với ngày càng nhiều influencer thế hệ Z là người vô tính, trở nên nóng bỏng không phải để thu hút bạn đời hoàn hảo.

“Sự hấp dẫn tình dục của tôi không liên quan đến việc bị thu hút hoặc thu hút người khác”, Jaiye Pierre, người có ảnh hưởng về sắc đẹp ở New York (Mỹ), nói với The New York Post.

TikToker 20 tuổi, có hơn 82.700 lượt theo dõi trên mạng, được xác định là người vô tính - ít hoặc không bị hấp dẫn về tình dục với cá nhân khác ở bất kỳ giới tính nào.

Pierre không hề đơn độc trong ngành nghề của mình.

Thuật ngữ “người vô tính” (thể hiện bằng chữ A trong cộng đồng LGBTQIA+) ngày càng phổ biến trên mạng xã hội. Chỉ riêng trên TikTok, các hashtag như #Asexual (người vô tính) hay #AsexualPride (tự hào là người vô tính) thu về hơn 1,6 tỷ tương tác.

Định kiến

Đối với diễn viên kiêm influencer người Anh Amie Butler (25 tuổi), tình dục chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Ngay cả khi tìm được bạn trai trong mộng ở tuổi 23, cô cũng không muốn ngủ cùng anh hoặc bất kỳ ai khác.

“Đó là dấu mốc đối với tôi khi nhận ra điều này. Suốt thời gian dài, tôi đã không muốn thừa nhận. Khi lên mạng gõ ‘Vì sao tôi không muốn quan hệ tình dục?’, tôi biết tới xu hướng vô tính. Trước đó, tôi chỉ nghĩ rằng có điều gì đó không ổn với mình”, cô nói.

Amie Butler (trái) và Jaiye Pierre sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng của mình để nâng cao nhận thức về người vô tính. Ảnh: @amiebutler96, @jaiye.pierre.

Với hơn 18.000 người theo dõi trên mạng, Butler gần đây gây chú ý khi chia sẻ về xu hướng tính dục của mình. Cô xác định bản thân là người lưỡng tính hoặc bán vô tính. Nữ influencer không cảm thấy sự hấp dẫn tình dục với đối phương cho đến khi mối quan hệ tình cảm được hình thành.

“Định kiến sai lầm là người vô tính không quan hệ tình dục hoặc có ham muốn thấp. Một số vẫn có thể có nhu cầu cao”, cô nói.

Đôi khi, dân mạng nói với Butler rằng cô chưa tìm được đối tượng phù hợp. Tuy nhiên, theo cô, đó là suy nghĩ lầm.

Đối với Butler, người vô tính không nhất thiết là hoàn toàn không có ham muốn tình dục. Cô cho rằng vấn đề là ở mức độ: ít hấp dẫn về tình dục đối với người khác và không quan tâm đến hành động thể xác. Điều đó không ảnh hưởng đến việc cô cảm thấy hài lòng về bản thân khi nhìn vào gương.

“Không phải lúc nào tôi cũng phải đẹp hay gợi cảm trong mắt người khác. Hầu hết thời gian chỉ dành cho bản thân tôi”, Butler nói.

Tạo ra sự thay đổi

Leorah Wood (23 tuổi), diễn viên hài sống ở New York, sử dụng sự hài hước làm vũ khí để chống lại những người săm soi giới tính của mình, đặc biệt trên các ứng dụng hẹn hò.

“Khi tiết lộ là người vô tính, tôi nhận được nhiều tin nhắn như ‘Đấy là cô chưa gặp tôi thôi. Tôi sẽ sửa cho cô’. Tôi thường trả lời một cách mỉa mai rằng ‘Thật sao? Anh nghĩ mình tốt đến mức thay đổi được cả xu hướng tính dục của tôi?’”, cô kể.

“Tôi không bận tâm khi ai đó tấn công mình. Điều đó chỉ khiến tôi bật cười”, nữ diễn viên nói thêm.

Yasmin Benoit (trái) và Leorah Wood nỗ lực thay đổi định kiến về người vô tính. Ảnh: @theyasminbenoit, @_leorah.

Ngay từ khi còn nhỏ, Wood xác định mình là “gái thẳng”. Nhưng ở tuổi thiếu niên, không giống những cô gái đồng trang lứa, cô không nảy sinh tình cảm với thành viên nhóm nhạc nam hoặc những anh chàng dễ thương gặp trên đường.

Mùa thu năm 2019, Wood cảm thấy nhẹ nhõm khi phát hiện ra thuật ngữ chỉ xu hướng tính dục của mình.

Hiện, với hàng nghìn người theo dõi trên mạng, cô lồng ghép về chủ đề này trong các clip theo cách riêng.

“Tôi thích chống lại những lời gièm pha từ đám đông có thể khiến người vô tính trở nên nhút nhát, thiếu tự tin hoặc thu mình lại. Tôi tự tin vào bản thân cũng như khả năng khiến mọi người mỉm cười”.

Người mẫu nội y Yasmin Benoit (26 tuổi, đến từ Anh) cũng từng bị nói là quá nóng bỏng để là người vô tính. Cô muốn thu hút sự chú ý vào những buổi chụp hình gợi cảm để biến thế giới trở thành nơi an toàn hơn cho người vô tính như mình.

“Tôi cố gắng lấy mình làm ví dụ về sự đa dạng của cộng đồng. Vô tính không liên quan gì đến ngoại hình và tất cả chúng ta không hề giống nhau”, cô nói.

Nữ người mẫu chưa bao giờ muốn hôn người khác hay kỳ vọng vào các mối quan hệ lãng mạn.

Gần đây, Benoit đưa ra sáng kiến về quyền của người vô tính, kết hợp với Stonewall - tổ chức LBGTQIA + lớn nhất châu Âu. Cô đang soạn thảo luật bảo vệ và có kế hoạch trình lên chính phủ trong những tháng tới.

“Rốt cuộc, chúng tôi cũng bình thường như bao người, chỉ là có trải nghiệm tình dục khác biệt hơn một chút”, cô nói.