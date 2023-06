TikToker bị giam giữ vì chụp ảnh selfie ở Dubai

Trong khi đang chụp ảnh selfie bên ngoài trung tâm thương mại Dubai Mall, Tan Yan Wei (37 tuổi, Singapore) bất ngờ bị nhân viên an ninh bắt giữ và tra hỏi suốt 2 tiếng.

Bức ảnh selfie do Wei chụp khi đứng bên ngoài trung tâm thương mại. Ảnh: @yanweixiaoer.

Cuối tháng 4, Tan Yan Wei, một sao mạng người Singapore, có chuyến du lịch tại Dubai. Với chiếc máy ảnh trong tay, anh đã sẵn sàng ghi lại quãng thời gian vui vẻ tại thành phố sang trọng này.

Tuy nhiên, Wei lại bị nhân viên an ninh giam giữ 2 tiếng đồng hồ do chụp ảnh bên ngoài một trung tâm mua sắm, Asia One đưa tin.

Wei đã chia sẻ về trải nghiệm không mấy vui vẻ này trên trang cá nhân hôm 18/6.

Trong đoạn video, người gây ảnh hưởng trên mạng xã hội cho biết nhân viên an ninh đã cáo buộc anh “phạm tội” bên ngoài Dubai Mall, một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới đặt tại thủ đô của Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Wei cho biết anh chỉ sử dụng máy ảnh cá nhân để ghi lại trải nghiệm du lịch. Ảnh: @yanweixiaoer.

“Họ nói rằng việc quay phim chụp ảnh là trái phép. Tuy nhiên, tôi đã giải thích rằng những bức hình, cảnh quay này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, đồng thời chỉ ra rằng những du khách khác cũng đang làm vậy”, người đàn ông nói.

Mặc dù đã nói rằng sẽ xóa các nội dung quay chụp trong máy ảnh, Wei cho biết anh vẫn bị đưa đến văn phòng quản lý và thẩm vấn.

Tại văn phòng, các nhân viên an ninh nhiều lần đe dọa Wei rằng sẽ gọi cảnh sát Dubai. Cho đến khi “quản lý cấp cao” làm rõ rằng du khách Singapore này không phạm tội, anh mới được thả đi.

“Khi tôi chất vấn ngược lại người quản lý rằng ‘Tại sao nhân viên an ninh lại dọa tôi rằng sẽ gọi cảnh sát?’, những nhân viên đó liền chối rằng họ chưa từng nói vậy”, Wei kể lại.

Anh nói thêm: “Vậy tại sao tôi lại bị bắt giữ tại trung tâm mua sắm? Là do phân biệt chủng tộc hay họ muốn tống tiền tôi? Chẳng rõ nữa”.

Sao mạng cho biết ban quản lý trung tâm thương mại vẫn chưa phản hồi thêm về sự việc. Ảnh: @yanweixiaoer.

Đoạn video chia sẻ lại trải nghiệm không mấy vui vẻ khi du lịch Dubai của sao mạng đã thu hút gần 50.000 lượt xem. Một số bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên khi chụp ảnh selfie là bất hợp pháp ở thành phố xa hoa này.

Tuy nhiên, Wei khẳng định rằng anh đã kiểm tra danh sách quy định và không thấy điều khoản nào cấm du khách ghi hình, chụp ảnh.

Chia sẻ với Asia One ngày 19/6, cựu DJ đài phát thanh cho biết ban quản lý trung tâm thương mại đã nói rằng sẽ giải thích rõ hơn về lý do anh bị giam giữ 2 tiếng đồng hồ vào ngày 27/4.

Nhưng đến nay, sau gần 2 tháng, anh vẫn chưa nhận được thông tin nào từ Dubai Mall. Asia One đã liên hệ với ban quản lý trung tâm thương mại này nhưng chưa có phản hồi lập tức.

“Công bằng mà nói, tôi không gặp nhiều vấn đề ở những nơi khác tại Dubai. Tôi không cảm thấy bị phân biệt đối xử. Tuy nhiên, chỉ một sự việc này đã làm hỏng toàn bộ trải nghiệm”, anh chia sẻ.

So với những thành phố khác tại Trung Đông, Dubai không quá khắt khe về các quy định và luật lệ, bao gồm việc chụp ảnh, ghi hình nơi công cộng. Điều này, cùng với trải nghiệm du lịch xa hoa và nhịp sống về đêm sôi động, đã giúp thành phố này thu hút lượng lớn du khách hàng năm.

Một trong số những quy định khách du lịch cần lưu ý nhất là về trang phục. Hầu hết trung tâm mua sắm ở Dubai có quy định về trang phục cho du khách nữ như không được mặc đồ hở vai, không mặc quần ngắn. Nếu không tuân thủ luật lệ, du khách có thể bị bảo vệ trung tâm yêu cầu mời ra ngoài.