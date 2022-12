TikTok xuất hiện nhiều trào lưu độc hại trong năm 2022

Angel of Death (thiên thần của cái chết): Lao ra phía trước xe tải đang chạy trên đường, nếu khiến phương tiện dừng lại trước khi tông trúng người thì “thành công”. Đó là cách nhiều thanh thiếu niên Indonesia tham gia thử thách “thiên thần của cái chết” trên TikTok. Theo Insider, ít nhất 2 người trẻ thiệt mạng vì trào lưu này và nhiều trường hợp bị chấn thương nặng. Ông Sony Susmana, Giám đốc cơ quan Đào tạo Tư vấn về Phòng vệ An toàn Indonesia (SDCI), cho biết những người trẻ này đặt mạng sống của mình vào nguy hiểm. Ông giải thích việc chặn đầu chiếc xe lớn nhằm khiến nó dừng lại ngay lập tức là điều không thể. Ảnh: About Tangerang.