TikTok xóa thử thách thùng sữa vì khiến nhiều người nhập viện

Số người bị chấn thương vì “Milk crate challenge” đã tạo thêm gánh nặng cho nền y tế Mỹ trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng.

Mới đây, TikTok đã xóa tất cả kết quả tìm kiếm của hashtag #milkcratechallenge với lý do thử thách này khiến nhiều người dùng bị tổn hại về mặt thể chất, theo New York Post.

“TikTok nghiêm cấm nội dung cổ vũ hoặc ca ngợi các hành động nguy hiểm. Chúng tôi đã gỡ bỏ các video liên quan cũng như chuyển hướng tìm kiếm theo nguyên tắc cộng đồng để không khuyến khích những nội dung đó”, người phát ngôn của TikTok cho hay.

Người này cũng nhắc nhở người dùng phải thận trọng trong hành vi của họ dù trực tuyến hay ngoại tuyến.

Mọi tìm kiếm về hashtag #milkcratechallenge đều sẽ nhận được dòng chữ hiển thị “Không tìm thấy kết quả” kèm theo lời giải thích “Cụm từ này có thể chứa hành vi hoặc nội dung vi phạm nguyên tắc của chúng tôi".

Cơn sốt “Milk crate challenge” (thử thách thùng sữa) được cho là bắt nguồn từ người dùng Facebook Kenneth Waddell vào giữa tháng 8 và nhanh chóng tạo thành trào lưu ở các nền tảng khác như TikTok, Twitter, Instagram.

Thử thách thùng sữa gây nguy hiểm cho người tham gia. Ảnh: Money Control.

Trong thời gian ngắn, hashtag #milkcratechallenge đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem trên TikTok và #cratechallenge là 27 triệu lượt.

Thử thách này yêu cầu người dùng xếp chồng các thùng sữa bằng nhựa theo hình kim tự tháp và cố gắng giữ thăng bằng khi trèo lên đỉnh rồi bước xuống mà không bị té. Thực tế, hầu hết người tham gia đều ngã trong quá trình thực hiện.

Một số gặp phải chấn thương nghiêm trọng và phải nhập viện. Nhiều chuyên gia y tế đã khuyến cáo mọi người không nên tham gia thử thách này.

Vonda Wright, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình ở Atlanta (bang Georgia, Mỹ), cho biết không ít đồng nghiệp của cô đã chia sẻ video “Milk crate challenge” và cảnh báo những người theo dõi về tác hại của nó.

“Nó có nguy cơ gây ra thương tật ở mức cao và sẽ khiến mọi người gánh chịu hậu quả cả đời, thậm chí là tử vong”, cô Wright nói với NBC News.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dùng TikTok không thực hiện hành động nguy hiểm này. Ảnh: Today.

Don Caldwell, tổng biên tập của Know Your Meme, nói rằng thử thách thùng sữa được đặt tên là "Walk On Milk Crates Challenge”. Nó được xem là một trong những thể loại video thất bại của Internet.

Sự gia tăng số người bị thương vì ngã trong lúc cố leo qua các bậc thang đã tạo thêm gánh nặng cho nền y tế tại xứ cờ hoa, vốn đang bị quá tải do đại dịch Covid-19.

Trước đây, nhiều trào lưu độc hại khác trên TikTok như Skull Breaker Challenge (thử thách kẻ phá huỷ hộp sọ), The Benadryl Challenge (uống nhiều thuốc dị ứng để có ảo giác), Penny Challenge (cắm hờ sạc điện thoại vào ổ điện, sau đó thả đồng xu vào khe hở để tạo ra tia lửa) cũng khiến các chuyên gia, bác sĩ lên tiếng ngăn chặn.