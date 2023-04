TikTok, Meta lại bị kiện vì khiến trẻ khủng hoảng sức khỏe tâm thần

Học khu quận Baldwin, học khu quận Montgomery và học khu thành phố Tuscaloosa ở bang Alabama là những đơn vị giáo dục cáo buộc các nền tảng truyền thông xã hội tạo ra "cơn khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở thanh, thiếu niên".

Trong đơn kiện được đệ trình lên tòa án bang California hôm 28/3, các luật sư đại diện của học khu đã gọi các nền tảng này là sản phẩm "nguy hiểm vượt quá giới hạn", "gây nghiện" và ngày càng khiến trẻ học hành sa sút, theo Alabama Media Group.

Các luật sư cũng nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở thanh, thiếu niên đang ảnh hưởng đến tất cả khía cạnh của giáo dục. Tỷ lệ học sinh bị rối loạn lo âu, trầm cảm và các vấn đề sức khỏe khác đang ở mức cao kỷ lục.

"Trẻ học kém hơn, ít có khả năng đến trường và nhiều khả năng sử dụng chất kích thích. Tất cả điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoàn thành sứ mệnh giáo dục của chúng tôi", các học khu nêu ý kiến.

Luật sư Joseph VanZandt cho biết không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ, tác hại do các công ty truyền thông xã hội tạo ra cũng ảnh hưởng đến nguồn lực vốn hạn chế của trường học vì các nhà giáo dục luôn phải cố chống lại các vấn đề phổ biến do chứng nghiện mạng xã hội gây ra.

Theo đó, vụ kiện lần này muốn nhấn mạnh một vấn đề là các công ty truyền thông xã hội sẽ phải đối mặt với những hậu quả đã gây ra với học sinh và với nhà giáo dục - những người trực tiếp hỗ trợ thanh, thiếu niên.

Ba học khu ở Alabama ủy quyền cho công ty luật Beasley Allen trong vụ kiện lần này. Trước đó, từ năm 2022, Beasley Allen đã bắt đầu đại diện cho các thanh, thiếu niên đệ đơn kiện các trang mạng xã hội. Những thanh, thiếu niên này đều là người bị tổn thương do nghiện mạng xã hội.

Những vụ kiện do Beasley Allen thực hiện tuyên bố các công ty truyền thông xã hội đã cố tình khai thác trẻ vị thành niên để kiếm lợi nhuận, sử dụng các chiến thuật tâm lý gây nghiện để khiến các em dùng ứng dụng lâu hơn, từ đó dễ bị tổn thương và gặp rủi ro. Các luật sư của Beasley Allen cũng cáo buộc rằng mạng xã hội khiến nhiều trẻ bị lo lắng, trầm cảm, tự làm đau bản thân và thậm chí tự tử.

Học khu quận Baldwin, quận Montgomery và thành phố Tuscaloosa không phải những đơn vị giáo dục duy nhất ở Mỹ đệ đơn kiện TikTok, Meta, YouTube và Snapchat.

Trước đó, vào tháng 1/2023, học khu các trường công lập ở Seattle (Mỹ) đệ đơn kiện, cáo buộc các công ty truyền thông xã hội này gây tổn hại sức khỏe tâm thần của thanh, thiếu niên, theo The Guardian.

Trong đơn kiện dài 91 trang, học khu nêu rằng sản phẩm do những công ty này phát triển được thiết kế và vận hành theo cách khai thác tâm lý và sinh lý thần kinh của người dùng để họ ngày càng dành nhiều thời gian sử dụng nền tảng. Những kỹ thuật này vừa có tác động vừa gây hại cho khán giả trẻ.

Cũng theo đơn kiện, các công ty trên đã thành công khai thác bộ não dễ bị tổn thương của thanh, thiếu niên và lôi kéo hàng chục triệu học sinh vào sử dụng nền tảng truyền thông xã hội quá mức. Học khu cho rằng nền tảng mạng xã hội chính là nguyên nhân làm gia tăng tỷ lệ lo lắng, trầm cảm, có suy nghĩ tự làm hại bản thân và tự tử ở trẻ vị thành niên.

Mục Giáo dục của Zing giới thiệu đến bạn những cuốn sách dạy trẻ về an toàn trên không gian mạng.

15 Bí kíp giúp tớ an toàn - Cẩm nang sử dụng Internet an toàn và hiệu quả (dành cho trẻ em): Cuốn sách này đề cập những bí kíp "nhỏ mà có võ", giúp trẻ phát huy những lợi thế của Internet, sử dụng các thiết bị kết nối Internet an toàn. Đồng thời, sách cũng hướng dẫn trẻ đối phó với những tình huống lừa đảo và tiêu cực trên mạng xã hội và Internet.

An toàn cho con - Luật Thiết bị công nghệ Giúp con an toàn trên thế giới mạng: Cuốn sách dạy trẻ biết làm gì trước những tình huống nhạy cảm với nội dung người lớn hay những đường dẫn đáng ngờ và dạy trẻ những việc cần làm để tránh những tình huống trên, ví dụ như không đăng tải hình ảnh, thông tin cá nhân hay tương tác với người lạ.