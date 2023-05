TikTok biến kẻ giết người, hiếp dâm thành hình mẫu lãng mạn

Thể loại dark romance phổ biến trên TikTok đã lãng mạn hóa tình yêu độc hại, tôn vinh bạo lực và cưỡng hiếp như biểu hiện của tình cảm cuồng nhiệt.

BookTok, một cộng đồng con trên ứng dụng TikTok chuyên đánh giá và quảng cáo sách, hiện là nơi tiểu thuyết lãng mạn ngự trị. Nhưng ở góc khuất, BookTok đang phát triển một thể loại gây tranh cãi: "dark romance" - tiểu thuyết lãng mạn đen tối.

Những tác phẩm lãng mạn đen tối đó có phần giống nội dung khiêu dâm. Thông thường, có 3 dấu hiệu để độc giả nhận biết mình đang đọc một cuốn tiểu thuyết dark romance.

Thứ nhất, nam chính thường là nhân vật phản diện, chẳng hạn một ông trùm mafia hoặc một tỷ phú chống lại quy tắc xã hội. Thứ hai, nội dung thường chứa yếu tố bạo lực. Cuối cùng, cuốn sách có xu hướng coi nhẹ luật pháp và đạo đức.

Một số tác phẩm có cốt truyện liên quan đến cuộc hôn nhân ép buộc với kẻ giết người. Trong những cuốn sách khác, nhân vật chính bước vào mối quan hệ với những kẻ rình rập, sát nhân hàng loạt và những kẻ buôn người, với các mức độ ép buộc tình dục và ý chí khác nhau.

Theo VICE, mặc dù chúng ta đang ở thời kỳ hậu #Meetoo, có rất nhiều phụ nữ đọc tiểu thuyết lãng mạn đen tối - và phần lớn độc giả của thể loại này là nữ giới - yêu thích nó.

Tình yêu giữa kẻ hiếp dâm và nạn nhân

Sách lãng mạn luôn chiếm một thị phần lớn trong ngành xuất bản, nhưng doanh thu của thể loại này đã bùng nổ kể từ sau đại dịch.

Vào năm 2021, thể loại này chiếm gần 1/5 tổng doanh số bán tiểu thuyết dành cho người lớn, theo một nhóm nghiên cứu trong ngành. Một tổ chức khác nhận thấy rằng từ năm 2021 đến năm 2022, doanh số bán sách in lãng mạn tăng vọt 40%, nhiều hơn bất kỳ thể loại nào khác.

Sự tăng trưởng được ghi nhận một phần lớn nhờ vào BookTok.

Những cuốn sách lãng mạn đen tối tập trung vào sự độc hại và tàn nhẫn hơn là mối quan hệ hạnh phúc. Có những người tìm kiếm các tác phẩm trong đó nhân vật nữ chính bị lạm dụng/tấn công tình dục hoặc tự làm hại bản thân.

Trong ngôn ngữ của dark romance, "non-con" là viết tắt của "quan hệ tình dục không đồng thuận". Vì theo định nghĩa, các mối tình lãng mạn phải kết thúc bằng việc các nhân vật sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau, nên độc giả thể loại này cũng muốn có câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa kẻ hiếp dâm và nạn nhân của hắn.

Kiểu tiểu thuyết lãng mạn đen tối phổ biến trên BookTok. Ảnh minh họa: Rada Aslanova/Pexels.

Những phụ nữ đọc tiểu thuyết dark romance nói với VICE News rằng họ thấy thể loại đẫm máu, điên cuồng về tình dục như một lối thoát khỏi cuộc sống thực tại.

Nội dung của dark romance cho thấy cuộc sống thật khó khăn và nguy hiểm, đặc biệt là đối với phụ nữ, những người phải đối mặt với sự phân biệt đối xử hàng ngày và có nhiều khả năng bị giết bởi người bạn đời của họ hơn bất kỳ ai khác.

Nhưng nó đồng thời trấn an độc giả rằng vẫn có cách để sống sót, yêu và tất nhiên là có quan hệ tình dục. Và nó cho phép phụ nữ tưởng tượng về tình yêu méo mó với một người đàn ông, họ sẽ được an toàn mãi mãi và không còn phải lo lắng về xiềng xích của phép tắc nữa.

Fangirl Jeanne, biệt danh của một nhà phê bình văn hóa chuyên viết về dark romance trên mạng, đã chỉ ra truyện "Người đẹp và quái vật" như một nguyên mẫu lãng mạn đen tối.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu anh chàng mà tôi bị bán làm vợ, và về cơ bản là sở hữu tôi theo đúng nghĩa đen, là một con quái vật?", Fangirl Jeanne nói.

Bên cạnh đó, tiểu thuyết lãng mạn đen tối có thể tô đậm những quan điểm cổ hủ, ghê tởm về giới tính, chủng tộc và quyền lực. Các cuốn sách thường gợi ý rằng phụ không khao khát gì khác hơn là người trông coi cho những người đàn ông quái dị trong cuộc đời họ. Thể loại này không khác gì đang lãng mạn hóa sự áp bức đối với phụ nữ.

Nhưng Imogen, một người mê dark romance và những độc giả như cô ấy, không cảm thấy như vậy. Imogen nói: "Cho dù mọi thứ có rối tung lên như thế nào, thì sẽ luôn có kết thúc có hậu".

Bạo lực được tôn vinh

Nam chính trong các tác phẩm dark romance chủ yếu là người da trắng. Ví dụ: nếu cuốn sách có một anh hùng dính líu đến tội phạm có tổ chức, thì họ thường là người Nga, Italy, Ailen. Tất cả điều đó dường như củng cố cảm giác rằng một số nhóm người nhất định dù vi phạm pháp luật cũng không sao.

Fangirl Jeanne nói rằng: "Một người đàn ông da trắng tiến xa đến mức giết người theo đúng nghĩa đen và chúng ta vẫn nghĩ về anh ta như một đối tác lãng mạn hấp dẫn. Nhưng nếu đó là một anh chàng da đen, chuyện có một kẻ như vậy ở bên cạnh mình cũng đáng sợ".

Trong các cuốn sách lãng mạn đen tối, người ta không quan tâm đến việc chuộc lỗi cho các "anh hùng kiểu phản diện" hoặc loại bỏ tính độc hại ra khỏi mối quan hệ của họ.

Tên trùm mafia - kiểu nam chính phổ biến nhất - đã bắt cóc nữ chính có thể sẽ hối hận và quỳ xuống dưới chân cô ấy, hoặc không. Hắn có thể làm bất kỳ điều gì để giữ cô gái bên mình nhân danh tình yêu cuồng nhiệt.

Không khó để bắt gặp tác phẩm có nội dung về mối quan hệ độc hại được lãng mạn hóa. Ảnh minh họa: Vogue.

Thực tế, có nhiều người bị kích động và thích thú với ý tưởng mình bị đối xử như một vật sở hữu. Theo một nghiên cứu năm 2012 trên hơn 350 sinh viên nữ chưa tốt nghiệp, hơn 60% người nuôi dưỡng ảo tưởng hiếp dâm (có liên quan đến tình dục nhập vai, trong đó các bên quan hệ tình dục cưỡng bức). Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa họ muốn bị hiếp dâm.

Thể loại sách lãng mạn từ lâu đã nắm bắt được sự phổ biến của ảo tưởng hiếp dâm, giờ đây nó nằm dưới vỏ bọc dark romance.

Năm 1972, cuốn sách bán chạy nhất The Flame and the Flower của Kathleen E. Woodiwiss đã làm dậy sóng giới xuất bản, khi sự lãng mạn của nó bắt đầu với cảnh nam chính cưỡng hiếp nữ chính.

Năm 1987, một nghiên cứu cho thấy hơn một nửa số tiểu thuyết được khảo sát có cảnh nhân vật nữ chính bị cưỡng hiếp.

Szodyraa Smith, một độc giả ngoài 20 tuổi, nói rằng sau khi đọc một tiểu thuyết lãng mạn đen tối, cô không chắc liệu nhân vật có đồng ý quan hệ tình dục hay không.

"Nếu đó là một cuộc tấn công tình dục, tôi thấy có vấn đề khi tác giả lãng mạn hóa nó", cô nói.

Smith đồng thời bày tỏ lo lắng về thông điệp mà tác phẩm có thể đưa đến độc giả, nhất là nam giới. Điều đó có thể khiến đàn ông tin rằng tấn công tình dục phụ nữ là một cách tán tỉnh, có thể khiến cô gái ở bên mình.

Có không ít tác phẩm đình đám đã tôn vinh kiểu tình yêu độc hại. Như trong 50 Shades of Grey (50 sắc thái), tác phẩm khẳng định rằng việc nam chính Christian Grey hoàn toàn không tôn trọng ranh giới của bạn gái Anastasia Steele là bằng chứng cho tình yêu của anh.

Nhiều cư dân mạng đã đặt vấn đề: "Nếu Christian Grey không phải là tỷ phú, liệu anh ấy có còn được coi là hấp dẫn không? Hay anh ta sẽ chỉ là kẻ lạm dụng?".

"Bạo lực đối với phụ nữ trên các phương tiện truyền thông là không thể tránh khỏi. Nó ở khắp nơi. Nó được bình thường hóa. Và nếu chúng tôi lên tiếng phản đối, họ sẽ nỏi 'Chà, nghệ thuật là nghệ thuật, cô cũng là một nhà nữ quyền giận dữ'", Imogen, một cô gái 20 tuổi, nói.