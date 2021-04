Cựu ủy viên hội đồng trẻ em của Anh kiện TikTok về việc thu thập và sử dụng trái phép dữ liệu của người dùng nhỏ tuổi.

Anne Longfield - cựu ủy viên hội đồng trẻ em tại Anh và công ty luật Scott + Scott vừa nộp đơn khởi kiện TikTok vì nền tảng này thu thập dữ liệu của hàng triệu trẻ em tại Anh và các nước châu Âu.

Theo đó, các thông tin cá nhân mà TikTok bị cáo buộc thu thập lén bao gồm số điện thoại, hình ảnh, video, vị trí và dữ liệu sinh trắc học. Những thông tin này sẽ được bán lại cho các bên thứ ba chưa xác định.

Bà cho biết TikTok có chính sách thu thập dữ liệu "quá mức" mà không hề đưa ra các khuyến cáo đầy đủ cùng độ minh bạch tới người dùng về việc rò rỉ thông tin từ ứng dụng này.

TikTok và những lùm xum liên quan tới quyền riêng tư của trẻ em. Ảnh: BBC.

"Chúng tôi có các chính sách, quy trình và công nghệ đặc biệt để bảo vệ quyền riêng tư và thông tin của người dùng và đặc biệt là người dùng nhỏ tuổi. Vụ cáo buộc này hoàn toàn không có cơ sở", TikTok trả lời.

Theo Ofcom, cơ quan quản lý phương tiện truyền thông ở Anh cho biết có tới 44% trẻ em từ 8-12 tuổi sử dụng TikTok. Hơn 3,5 triệu trẻ em ở Anh và ở các nước châu Âu khác đều bị ảnh hưởng bởi hành vi này từ TikTok.

Bà cáo buộc TikTok là một dịch vụ thu thập dữ liệu mang danh nghĩa mạng xã hội và phụ huynh có quyền được biết dữ liệu cá nhân nào đang bị thu thập trái phép.

Đại diện của Scott + Scott, ông Tom Southwell cho biết TikTok đang vi phạm nghiêm trọng luật bảo vệ dữ liệu của Anh và các nước châu Âu.

Đây không phải lần đầu tiên TikTok vướng phải vấn đề về chính sách quyền riêng tư người dùng. TikTok từng bị Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ (FTC) phạt tới 5.7 triệu USD vì thu thập trái phép thông tin cá nhân của trẻ em.

Ngoài ra TikTok cũng từng bị kiện tại Hàn Quốc với lý do lưu trữ nội dung xuất bản từ người dùng dưới 13 tuổi. Ứng dụng này đang bị cấm ở Ấn Độ do quan ngại về các vấn đề an ninh.

"Tôi muốn vụ kiện này sẽ là bước ngoặt cho việc các gia đình nên cân nhắc những vấn đề liên quan tới dữ liệu cá nhân trước khi tiến hành đăng ký sử dụng các ứng dụng mạng xã hội", Longfield cho biết.