Tiki tự động hóa quy trình lấy hàng bằng robot

TikiNOW Smart Logistics - công ty logistics của Tiki - chính thức ứng dụng robot tự động vào trong quy trình vận hành. Hoạt động nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của Tiki nhằm xây dựng dây chuyền vận hành hiện đại, tạo ra những bước tiến mới trong quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động.

Theo đó, toàn bộ quy trình lấy hàng được tự động hóa nhờ robot. Mỗi robot có nhiệm vụ di chuyển các kệ hàng thông minh một cách trình tự, khoa học và chính xác nhờ hệ thống mã vạch trên sàn nhà.

Những robot này được trang bị cảm biến để tránh va phải nhau hay chướng ngại vật. Khi đến đúng địa điểm, robot tự động di chuyển xuống dưới kệ hàng, nâng kệ và mang đến vị trí người điều phối. Một robot thông thường có tải trọng đến 800 kg. Khi pin gần yếu, robot tự động trở về vị trí sạc.

Robot tại kho vận Tiki không thay thế nhân công; ngược lại, tương tác và hỗ trợ con người trong các nhiệm vụ khó khăn. Đó là mục tiêu của robot cộng tác (collaborative robot). Thay vì đi bộ nhiều cây số mỗi ngày để tìm kiếm và lấy hàng hóa, nhân viên giờ đây chỉ cần đứng tại trạm điều khiển và ấn nút lệnh, robot sẽ hỗ trợ khuân vác vật nặng và vận chuyển đến đội ngũ vận hành.

Sức mạnh, sự chính xác và nhanh nhẹn của robot có thể đảm nhiệm các công việc nặng nhọc, nguy hiểm và mang tính chất lặp lại. Nhờ đó, con người tập trung các công việc phức tạp hơn. Với tốc độ lấy hàng hóa trong một giờ tăng gấp 2 lần so với thông thường, tỷ lệ sai sót gần bằng 0, robot cộng tác là giải pháp giúp Tiki nâng cao năng suất lao động, đẩy nhanh quy trình đóng gói và vận chuyển, hàng hóa giao đến tay khách hàng xuyên suốt và kịp thời.

Anh Võ Tứ Cường, trưởng Trung tâm Vận hành Tiki SGN3 Nhà Bè (TP.HCM), chia sẻ: ”Robot giúp mọi người tại kho tiết kiệm nhiều thời gian và sức lực, từ đó có thể đảm nhiệm các công việc khác tạo ra giá trị lớn hơn”.

Đầu tư vào robot trong giai đoạn thử thách cho thấy Tiki chú trọng việc tự động hóa khâu vận hành và phát triển kinh doanh, hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu của khách hàng, giữ vững phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm”.

Đây là bước tiến của TikiNOW Smart Logistics trong chuyển đổi số, cắt giảm chi phí logistics, đảm bảo tính ổn định, chính xác, giảm giờ vận hành, nâng cao chất lượng hoạt động và hoàn thiện các sai sót có thể xảy ra do yếu tố con người, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh. Không những thế, TikiNOW Smart Logistics còn đem đến môi trường hiện đại, tối ưu hiệu suất cho người lao động.

Hiện mô hình robot được áp dụng tại Trung tâm Vận hành TikiNOW Smart Logistics Nhà Bè (TP.HCM). Sắp tới, Tiki nhân rộng mô hình robot sang tất cả trung tâm vận hành để đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm ngày càng tăng của khách hàng.

Song song đó, với các mặt hàng thực phẩm tươi sống của ngành hàng TikiNGON, Tiki lên kế hoạch đầu tư robot cộng tác lấy hàng trực tiếp từ kho lạnh, giúp nhân viên hạn chế tiếp xúc nhiệt độ thấp có hại cho sức khỏe, đảm bảo an toàn khi làm việc.

TikiNOW Smart Logistics là một trong những đơn vị tiên phong trong cuộc đua tự động hóa, đưa robot vào vận hành kho vận tại Việt Nam. Ông Thomas Harris, Phó tổng giám đốc Trung tâm Vận hành tại Tiki, chia sẻ: “Chúng tôi đặt mục tiêu tự động hóa hoàn toàn dây chuyền vận hành quản lý kho thông qua sự hỗ trợ của công nghệ, hướng tới tầm nhìn trở thành nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển đáng tin cậy nhất cho khách hàng”.

Tập đoàn Tiki là một trong những nền tảng thương mại all in one (tất cả trong một) hàng đầu Việt Nam, với sàn thương mại điện tử Tiki, nền tảng chuỗi cung ứng tích hợp TikiNOW Smart Logistics, đơn vị bán lẻ Tiki Trading. Tiki là viết tắt của “tìm kiếm” và “tiết kiệm”. Đó cũng là tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp, mong muốn trở thành điểm đến mà khách hàng có thể tìm kiếm mọi thứ họ cần, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

TikiNOW Smart Logistics cung cấp hệ thống kho bãi, lưu trữ, đóng gói đơn hàng và vận chuyển toàn quốc. Đơn vị này sở hữu hệ thống trung tâm vận hành có tổng diện tích hơn 70.000 m2 trên toàn quốc.

Độc giả tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.