Tiki đồng hành cùng MultiMedia JSC tại The Next Face Vietnam 2021

MultiMedia JSC - đơn vị sản xuất chương trình The Next Face Vietnam - vừa họp báo công bố hợp tác với các đối tác chiến lược trong mùa đầu tiên của chương trình.

Chương trình The Next Face Vietnam 2021 là cuộc thi do MultiMedia JSC sản xuất cùng sự đồng hành của Công ty Cổ phần Tiki, ứng dụng mạng xã Facebook, nền tảng OnMeeting và Công ty quản lý và đào tạo beU Models. Đây là chương trình truyền hình thực tế được phát động trong thời điểm cả nước thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

The Next Face Vietnam 2021 lên sóng vào 20h chủ nhật hàng tuần trên nền tảng Facebook Watch thông qua fanpage Facebook của chương trình kể từ ngày 7/11. Bên cạnh hướng tới đào tạo những nhân tố phù hợp với sàn diễn catwalk, tìm kiếm gương mặt quảng cáo chuyên nghiệp cho thương hiệu, The Next Face Vietnam 2021 còn đánh giá cao khả năng tạo sức ảnh hưởng và xây dựng hình ảnh trên các nền tảng mạng xã hội trong thời đại 4.0.

Phát biểu tại họp báo, bà Trang Lê - CEO MultiMedia JSC kiêm Tổng đạo diễn và Giám đốc sản xuất chương trình - cho biết: “Chúng tôi hào hứng khi có cơ hội hợp tác cùng các đối tác chiến lược để sản xuất mùa đầu tiên của chương trình. Với chương trình này, chúng tôi mong muốn không chỉ tìm kiếm những thế hệ người mẫu mới cho thời trang Việt Nam, mà còn đem đến một chương trình giải trí hấp dẫn cho khán giả”.

Bà Trang Lê - CEO MultiMedia JSC kiêm Tổng đạo diễn và Giám đốc sản xuất chương trình The Next Face Vietnam.

Ông Nguyễn Thành Long - Giám đốc Phát triển Doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Tiki - chia sẻ: “Chương trình hướng đến tìm kiếm những gương mặt người mẫu thời đại 4.0, phù hợp với mục tiêu dài hạn của chương trình Tiki Connect là kết nối, nuôi dưỡng và phát triển các tài năng trẻ Việt Nam. Thông qua lần hợp tác này, chúng tôi kỳ vọng khuyến khích tinh thần tự do sáng tạo, sống hết mình với đam mê và khẳng định bản thân của thế hệ trẻ, đặc biệt là khi có nhiều công nghệ hỗ trợ”.

Ông Nguyễn Thành Long - Giám đốc Phát triển Doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Tiki.

Ban giám khảo của chương trình năm nay bao gồm: Host - Giám đốc sáng tạo, chuyên gia trang điểm Đinh Nam Trung; Top 5 Miss Universe 2018 - Miss Universe Vietnam 2017 H’Hen Niê; Top 12 Miss World 2019 - Miss World Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh; Á quân Vietnam’s Next Top Model All Stars - người mẫu TyhD (Thùy Dương).

The Next Face Vietnam phát sóng vào chủ nhật hàng tuần trên Facebook Watch.

Quán quân của The Next Face Vietnam 2021 sẽ nhận được những giải thưởng giá trị, bao gồm: 100 triệu đồng tiền mặt và 3 năm sử dụng miễn phí gói TikiNow giao hàng nhanh 2 giờ đến từ Công ty Cổ phần Tiki; khoá học đào tạo người mẫu chuyên nghiệp đến từ Học viện đào tạo người mẫu beU Academy; cùng khoá học xây dựng hình ảnh và định hình phong cách đến từ Học viện iMage Coach.

Tối 7/11, tập 1 của chương trình The Next Face Vietnam 2021 vừa lên sóng trên fanpage Facebook của chương trình. Tập 1 đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc với các tình tiết vô thú vị tại buổi sơ tuyển, đặc biệt khi thí sinh nhận được thử thách quay một viral clip với thông điệp cho chiến dịch sales ngày 11/11 của thương hiệu Tiki.