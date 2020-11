Tiffany Trump thích diện váy áo hàng hiệu giá nghìn USD

Trong lễ nhậm chức của bố, Tiffany diện một chiếc váy cầu kỳ của nhà thiết kế Simin Couture. "Tiffany và mẹ cô ấy, bà Marla Maples, đều mua váy từ chỗ tôi. Thiết kế đó vừa gợi cảm vừa ngọt ngào, phù hợp với lứa tuổi của cô ấy và trong dịp đặc biệt như vậy", Couture nói với The New York Times. Do sự công phu trong các chi tiết, hoa văn, bộ váy tiểu thư nhà Trump diện có giá 2.500 USD .