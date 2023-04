Tiểu xảo của Weghorst trước khi đối thủ đá hỏng phạt đền

Các cổ động viên thích thú trước nụ hôn của Weghorst lên trái bóng trong loạt luân lưu ở bán kết FA Cup rạng sáng 24/4 (giờ Hà Nội).

Weghorts hôn lên bóng trước khi trao cho đối thủ.

Ở lượt sút luân lưu thứ 6, Wout Weghorts hoàn thành nhiệm vụ với một cú đá đánh lừa được Robert Sanchez. Sau khi thực hiện thành công quả luân lưu, cầu thủ người Hà Lan cầm bóng trở lại giữa sân. Trước khi đưa cho Solly March, Weghorst hôn lên trái bóng.

Ở lượt sút của mình, March đã đá vọt xà. Anh cũng là cầu thủ Brighton duy nhất không thực hiện thành công luân lưu, qua đó khiến "Mòng biển" nhận thất bại 6-7 trước MU ở bán kết FA Cup.

Hành động của Weghorst chỉ thoáng qua nhưng vẫn khiến CĐV Man United thích thú. "Chiêu tâm lý của Weghorst thành công", một CĐV nhận xét. "One kiss is all it takes", người thứ 2 dùng lời bài hát nổi tiếng của Dua Lipa để chế nhạo Brighton. "Nụ hôn của thần chết", một CĐV khác bình luận hài hước.

Man United chơi lép vế trước Brighton trong suốt 120 phút và phải nhờ đến may mắn mới có thể vào chung kết FA Cup lần đầu kể từ năm 2018. Đối thủ chờ Erik ten Hag cùng học trò tại Wembley vào ngày 3/6 là Man City. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, derby Manchester diễn ra ở chung kết giải đấu cúp lâu đời nhất nước Anh.

MU đã không vô địch FA Cup từ năm 2016, trong khi Man City cũng khát khao giải cơn khát danh hiệu quốc nội này kể từ lần đăng quang gần nhất vào năm 2019.

Man United gặp Man City ở chung kết FA Cup 2022/23. Đồ họa: Minh Phúc.

