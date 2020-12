Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh và dàn mỹ nữ dự tiệc độc thân của Thúy An

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 thân thiết trong ngày vui của Thúy An. Sau 2 năm, Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Bùi Phương Nga và Thúy An được nhận xét trưởng thành và ngày càng hoàn thiện nhan sắc. "Nếu không góp mặt trong cuộc thi sắc đẹp, tôi sẽ bớt áp lực và trưởng thành chậm hơn. Tuy nhiên, ở môi trường này, tôi có cơ hội gặp gỡ với những người giỏi, thành đạt, được học hỏi nhiều thứ", Thúy An nói.