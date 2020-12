Tiểu thuyết gia tình báo nổi tiếng John le Carré qua đời

Nhà văn tình báo người Anh David Cornwell, được thế giới biết đến với bút danh John le Carré, đã qua đời ngày 12/12, ở tuổi 89.

Jonny Geller, Giám đốc điều hành công ty đại diện The Curtis Brown Group chia sẻ: "Tôi đã đại diện cho David trong gần 15 năm. Tôi đã mất đi một người dẫn dắt, một nguồn cảm hứng và quan trọng nhất là một người bạn. Chúng tôi không còn được gặp lại anh ấy nữa".

Nhà văn John le Carré được thông báo qua đời vì căn bệnh viêm phổi. Ảnh: AP.

Trong một tuyên bố, gia đình của nhà văn John le Carré, gồm vợ Jane và bốn con trai, cho biết ông qua đời vì căn bệnh viêm phổi.

Sinh năm 1931, nhà văn John le Carré từng theo học tại các trường đại học danh tiếng như Bern và Oxford. Ông cũng phục vụ một thời gian ngắn trong đơn vị tình báo Anh thời Chiến tranh Lạnh.

Được Geller khắc họa là một "người khổng lồ có vị trí không thể nào tranh cãi trong văn học Anh", John le Carré đã viết 26 cuốn sách trong sự nghiệp cầm bút của mình. Theo trang web chính thức về ông, những tác phẩm này đã được xuất bản ở hơn 50 quốc gia và với 40 ngôn ngữ.

Nhà văn John le Carré ngồi tại bàn làm việc ở nhà tháng 8/1974. Ảnh: Getty Images.

Các tác phẩm nổi tiếng nhất của John le Carré trải dài suốt sáu thập kỷ và bao gồm những cái tên đình đám như The Spy Who Came in Form the Cold (tên tiếng Việt là Điệp viên từ vùng đất lạnh). Cuốn sách này được xuất bản năm 1963 và đưa tiểu thuyết gia này trở thành "nhà văn điệp viên nổi tiếng nhất thế giới".

Hai tác phẩm đình đám khác của John le Carré là Tinker Tailor Solider Spy, ra mắt năm 1974, và A Most Wanted Man, xuất bản năm 2008, cũng đã được dựng thành các bộ phim bom tấn.