Tiểu thuyết gia Peter Straub qua đời ở tuổi 79

Theo tin từ The Guardian, ngày 6/9, Peter Straub, tác giả từng hợp tác với Stephen King, đã qua đời ngày 4/9 sau một thời gian dài ốm đau.

Peter Straub, tác giả nổi tiếng về những tưởng tượng về thế giới đen tối, diễn biến tâm lý ly kỳ và câu chuyện đậm chất kinh dị đã qua đời hôm 4/9 ở tuổi 79.

Trong suốt cuộc đời sáng tác, Straub đã viết nhiều tiểu thuyết và truyện ngắn, từ tiểu thuyết kinh dị đầu tay Julia vào năm 1975, sau này được chuyển thể thành phim với tên The Haunting of Julia, đến tiểu thuyết năm 2010 A Dark Matter và The Talisman viết cùng Stephen King, được ra mắt năm 1984.

Stephen King đã gửi lời chia buồn vào ngày 6/9, chia sẻ rằng Straub là “một người bạn tốt” và là “một đồng nghiệp, người hợp tác rất tài năng”.

Peter Straub là một tác giả nổi tiếng trong dòng văn học kinh dị. Ảnh: Getty Images/The Guardian.

“Làm việc với ông ấy là một trong những niềm vui lớn trong cuộc đời sáng tác của tôi”, Stephen King viết. Hai người cũng đồng sáng tác Black House, phần tiếp theo của The Talisman và được xuất bản năm 2001.

Tác giả người Anh Neil Gaiman chia sẻ trên Twitter rằng Peter Straub là “một trong những nhà văn hay nhất mà tôi đã đọc, một trong những người bạn tốt nhất mà tôi từng biết. Ông ấy luôn tốt bụng, vui tính, phóng khoáng và thông minh... Tôi sẽ nhớ bạn, Peter”.

"Tôi sẽ nhớ những cuốn sách mà ông ấy đã viết và hơn thế nữa tôi sẽ nhớ những cuộc trò chuyện mà chúng tôi sẽ không bao giờ có được nữa", Gaiman bày tỏ thêm trong một tweet khác.

Sinh ngày 2/3/1943 tại Milwaukee, Wisconsin, Straub học ngành Anh văn tại Đại học Wisconsin và lấy bằng Thạc sĩ từ Columbia trước khi dạy môn ngôn ngữ Anh tại trường dự bị cũ của mình trong vòng ba năm. Ông đã bắt đầu, nhưng chưa hoàn thành, chương trình lấy bằng tiến sĩ tại University College Dublin, Ireland. Và thay vào việc học, ông tập trung xuất bản hai tập thơ vào năm 1972, Ishmael và Open Air, và cuốn tiểu thuyết Marriages vào năm 1973.

Sau đó ông chuyển sang viết tiểu thuyết gothic theo gợi ý của người đại diện. Ông ra mắt tác phẩm Julia và sau đó là cuốn sách đột phá Ghost Story năm 1979. Các tác phẩm khác bao gồm Floating Dragon, The Ghost Village, The Throat và The Hellfire Club.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Straub đã được đề cử hàng chục lần giải thưởng văn học World Fantasy và giành được bốn giải trong những lần đề cử này. Ông cũng nhiều lần được đề cử và giành giải Bram Stoker, giải thưởng hàng đầu cho thể loại văn học kinh dị. Ông đã giành được giải Thành tựu trọn đời của Stoker vào năm 2006 và được vinh danh là huyền thoại sống của thể loại văn học kinh dị quốc tế vào năm 2008. Sau đó ông cũng nhận được Giải thưởng thành tựu trọn đời World Fantasy vào năm 2010.