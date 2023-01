Tiểu thuyết dẫn đầu xu hướng sách năm 2023 tại Hàn Quốc

Với sự ra mắt của nhiều tác phẩm mới đến từ các tiểu thuyết gia Kim Un-su, Chung Bora và Yun Ko-eun, năm 2023 dường như sẽ có nhiều điều thú vị đối với văn học Hàn Quốc.

Theo tờ Korea Times, nhà văn Kim Un-su sẽ phát hành tiểu thuyết mới Big Eye trong năm nay, hoàn thành bộ ba tiểu thuyết đặc biệt của bà, nối tiếp cuốn The Plotters (ra mắt năm 2010) và Hot Blooded (xuất bản năm 2016).

Lấy bối cảnh đầu thế kỷ 20, cuốn tiểu thuyết sắp ra mắt kể về những người đánh cá dưới biển sâu. Để viết cuốn sách này, Kim đã ở trên một tàu đánh cá biển sâu ở Thái Bình Dương trong hơn 6 tháng, từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018.

Trước đó, cuốn tiểu thuyết tội phạm giả tưởng The Plotters đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và xuất bản ở hàng chục quốc gia, bao gồm Mỹ, Pháp, Australia và Nga. Năm 2016, cuốn sách lọt vào danh sách rút gọn của Grand Prix de Litterature Policiere - giải thưởng danh giá về các tác phẩm tội phạm và tiểu thuyết trinh thám ở Pháp.

Hai nhà văn Bora Chung và Yun Ko-eun. Ảnh: Korea Times.

Còn Hot Blooded, kể về một tay xã hội đen hạng ba vô tình tham gia vào một cuộc chiến băng đảng, cũng đã được chuyển thể thành phim vào năm 2022.

Còn Chung, người lọt vào danh sách rút gọn của Giải Booker Prize năm 2022 với tuyển tập truyện ngắn Cursed Bunny, cũng sẽ ra mắt cuốn tiểu thuyết thứ tư của bà, hiện chưa có tên. Tác giả kỳ cựu này, người có nhiều tác phẩm xóa mờ đi ranh giới giữa các tác phẩm giả tưởng, kinh dị và khoa học viễn tưởng, cũng đang tìm cách viết một loạt bài về thế giới biển.

Yun, tác giả Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải Tiểu thuyết dịch về tội phạm trong khuôn khổ giải Dagger Award của Hiệp hội nhà văn trinh thám Vương quốc Anh với The Disaster Tourist, sẽ phát hành một cuốn tiểu thuyết mới vào tháng 6 năm nay. Cuốn sách mới, dường như sẽ pha trộn nhiều thể loại kinh dị, bí ẩn và tội phạm, sẽ tập trung vào một nghệ sĩ có những trải nghiệm kỳ lạ.

Yun Heung-gil, tiểu thuyết gia nổi tiếng với việc miêu tả các xung đột xã hội ở Hàn Quốc, sẽ hoàn thành cuốn tiểu thuyết sử thi Tattoo của mình bằng việc phát hành Phần 4 và Phần 5 trong năm nay. Ông đã giành được Giải thưởng Văn học Park Kyung-ni năm 2020.

Kim Hye-soon, một trong những nhà thơ đương đại có ảnh hưởng ở Hàn Quốc, sẽ ra mắt một cuốn sách lấy nội dung từ cuộc phỏng vấn nhà thơ Hwang In-chan. Năm 2019, Kim đã gây chú ý với tư cách là người phụ nữ châu Á đầu tiên chiến thắng Giải thưởng thơ Griffin quốc tế với tác phẩm Autobiography of Death - được dịch sang tiếng Anh vào năm 2018. Năm 2021, bà được vinh danh là người chiến thắng Giải thưởng Cikada, một giải thưởng văn học uy tín của Thụy Điển công nhận các nhà thơ Đông Á.

Đối với tiểu thuyết quốc tế tại Hàn Quốc, ba tác phẩm của Annie Ernaux sẽ được ra mắt tại thị trường này. Đó là Impersonal Autobiography, Things Seen và cuốn Journals of the Outside - tác phẩm về khoảng thời gian 1985-1992.

Một tiểu thuyết gia người Pháp khác, Bernard Werber, cũng sẽ ra mắt ấn bản tiếng Hàn của cuốn tiểu thuyết mới The Bee Prophecy trong năm nay. Tác phẩm này nói về một lời tiên tri của Templar liên quan đến loài ong. Năm nay cũng đánh dấu kỷ niệm 30 năm cuốn sách Empire of Ants của ông được dịch sang tiếng Hàn.

Tác phẩm American Seoul: A Memoir của tác giả người Mỹ gốc Hàn Helena Rho mô tả chứng chóng mặt của người di cư cũng sẽ được dịch sang tiếng Hàn. Năm 2022, cuốn tiểu thuyết Pachinko của tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Hàn Min Jin Lee, một câu chuyện về những người Hàn Quốc thuộc 4 thế hệ sống ở Nhật Bản, đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất ở Hàn Quốc sau 4 năm phát hành ở nước này.