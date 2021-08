Tiểu thương ở Đà Nẵng bị xử lý khi tự ý tăng giá thực phẩm

Khoảng 2 ngày qua, lực lượng chức năng tại Đà Nẵng tăng cường kiểm tra các chợ trên địa bàn và lập biên bản xử lý tiểu thương lợi dụng bán hàng hóa cao hơn niêm yết.

Ngày 13/8, ông Trần Kim Đính, Trưởng Ban quản lý các chợ huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị phát hiện 4 trường hợp tiểu thương bán hàng hóa cao hơn giá niêm yết.

Cụ thể, có 2 tiểu thương tại chợ Miếu Bông (xã Hòa Phước) và 2 trường hợp chợ Túy Loan (xã Hòa Phong) tự ý nâng giá bán.

TP Đà Nẵng tăng cường xử lý trường hợp tự ý nâng giá cao. Ảnh: Đ.N.

Ông Đính cho hay địa phương đã theo sát tình hình, nhu cầu người dân tích trữ lương thực, thực phẩm trước thông tin TP Đà Nẵng yêu cầu người dân cấm ra đường trong 7 ngày. Khoảng 2 ngày qua, ban quản lý chợ rà soát, kiểm tra việc mua bán tại các chợ trên địa bàn và lập biên bản xử lý tiểu thương lợi dụng bán buôn hàng hóa cao hơn giá niêm yết.

"Qua kiểm tra, có một số trường hợp bán giá cao nên ban quản lý lập biên bản, thu thẻ tiểu thương và giấy đi đường của một số người. Chúng tôi tiếp tục ra quân kiểm tra chặt chẽ việc bán hàng tại các chợ", ông Đính nói.

Trước thông tin Đà Nẵng sẽ áp dụng biện pháp mạnh để chống dịch "ai ở đâu thì ở đó" trong 7 ngày, ngày 13/8, tại nhiều chợ truyền thống giá mặt hàng rau củ, thịt cá tại các chợ truyền thồng ở Đà Nẵng tăng cao so với những ngày trước đó, tuy nhiên vẫn không có đủ hàng cung cấp theo nhu cầu của người dân.

Tại chợ Mới phường Bình Thuận Đông, quận Hải Châu có hơn 1.100 lượt người vào chợ, đông gấp 2 lần so với những ngày trước đây. Nguồn cung ứng thực phẩm có lúc thiếu trong khi nhu cầu của người dân cao khiến giá của hàng hóa cũng tăng phi mã. Giá các loại thịt, cá tăng khoảng 30-50% so với ngày thường. Giá rau củ quả cũng tăng từ 2 đến 3 lần so với trước.