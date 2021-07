Tiểu thương nhiễm nCoV ở Hà Nội đã tiếp xúc nhiều người

Bà H. bán rau ở chợ Kinh Đào, huyện Mỹ Đức. Trước khi phát hiện nhiễm nCoV, bà đến chơi nhiều nhà người quen, hàng xóm, đi lấy hàng, bán rau...

Tối 6/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết TP ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp đầu tiên là F1 của bệnh nhân N.T.T. (ở An Mỹ, Mỹ Đức, xác định dương tính sáng 6/7), tên H., nữ ,35 tuổi. Bà H. bán rau ở chợ Kinh Đào, trú tại xóm 3, Kinh Đào - An Mỹ, Mỹ Đức.

Theo điều tra dịch tễ, chiều 2/7, bà H. vào nhà anh C. chơi, tại đây tiếp xúc với vợ, con anh C. (không đeo khẩu trang). Gia đình anh C. gồm 5 người đã được xác định mắc Covid-19 trước đó. Trong khoảng thời gian từ ngày 2/7 đến 6/7, bà H. đến nhiều nhà người quen để chơi tại xóm 2, xóm 3 Kinh Đào, rồi đi lấy hàng, bán rau, đến chơi nhà bố mẹ...

Đến tối 6/7, Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức xác định 11 trường hợp F1, đã hoàn thành lấy mẫu gửi CDC Hà Nội và chuyển cách ly tập trung.

Trường hợp thứ 2 là người về từ TP.HCM, tên H., 21 tuổi, quê ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Bà H. làm nghề giúp việc gia đình tại TP.HCM ở phường 13, quận 10. Bà có tiền sử ung thư vòm họng được phát hiện cách 4 năm, đã xạ trị tại Bệnh viện K Tân Triều, hiện sức khỏe ổn định.

Ngày 5/7, bà H. bay từ TP.HCM ra Hà Nội để đi khám tại bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương. Tại bệnh viện, bà được làm test nhanh cho kết quả dương tính SARS-CoV-2, sau đó được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Kết quả xét nghiệm khẳng định ngày 6/7 cho dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng đã phát hiện 2 F1 đối với ca bệnh này.

Sau 10 ngày TP không ghi nhận ca mắc mới và bắt đầu lộ trình nới lỏng các hoạt động, trong 2 ngày 5-6/7, Hà Nội phát hiện 2 chùm ca bệnh phức tạp với 9 người dương tính với SARS-CoV-2. Tối 5/7, CDC Hà Nội ghi nhận một ca dương tính là ông G. trú tại quận Hoàng Mai, tài xế taxi chở 4 người ở Thanh Hóa dương tính với nCoV từ TP.HCM ra Hà Nội.

Ổ dịch tại huyện Đông Anh có 4 người dương tính với SARS-CoV-2 liên quan Công ty SEI - khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Ổ dịch thứ 2 tại huyện Mỹ Đức gồm 5 người cùng gia đình. Đến nay, F1 của các ca bệnh đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung.