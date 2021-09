Tiêu thụ thép tháng 8 của Hòa Phát tăng 38%

Sản lượng tiêu thụ thép thành phẩm lũy kế từ đầu năm tăng trưởng 47% lên 5,6 triệu tấn.

Tập đoàn Hòa Phát vừa thông báo sản lượng thép thô sản xuất đạt 681.000 tấn trong tháng 8, tăng 40% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt 690.000 tấn, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước và tăng 15% so với tháng trước.

Tuy nhiên sản phẩm thép xây dựng chỉ đạt 268.000 tấn, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Tập đoàn lý giải việc tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng và ống thép suy giảm so với cùng kỳ là do bối cảnh nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh phía Nam tăng cường giãn cách xã hội.

Bên cạnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, các nhà máy, khu liên hợp sản xuất thép của Hòa Phát tại Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ngãi vẫn duy trì hoạt động liên tục nhằm đảm bảo nguồn cung thép dồi dào cho thị trường. Các lò cao tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất hoạt động ổn định để có đóng góp lớn nhất vào sản lượng chung.

SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ THÉP HÒA PHÁT

Nhãn T8/2020 T9 T10 T11 T12 T1/2021 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Sản lượng tiêu thụ Nghìn tấn 500 522 383 552 319 670 439 1050 869 695 569 600 690

Tổng công suất thép thô hiện nay của Hòa Phát là 8 triệu tấn/năm, trong đó thép xây dựng là 5 triệu tấn, thép cuộn cán nóng 3 triệu tấn/năm. Tính lũy kế 8 tháng đầu năm, Hòa Phát đạt sản lượng thép thô sản xuất 5,4 triệu tấn, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước.

Về bán hàng, sản lượng tiêu thụ thép thành phẩm các loại đạt 5,6 triệu tấn, tăng 47% so với cùng kỳ. Trong đó thép xây dựng gần 2,5 triệu tấn, tăng 16%; sản phẩm ống thép Hòa Phát ghi nhận 458.000 tấn, bằng 92% so với cùng kỳ. Tôn Hòa Phát đạt gần 218.000 tấn, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm ngoái.

Thép Hòa Phát có nhiều lợi thế cạnh tranh như có cảng biển nước sâu ngay tại nhà máy, giúp dễ dàng vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa xuất đi các thị trường.

Năm nay, Hòa Phát đặt mục tiêu sản lượng sản phẩm thép xây dựng thành phẩm và phôi thép là 5 triệu tấn; sản phẩm HRC là 2,7 triệu tấn; ống thép, tôn mạ các loạt đạt lần lượt 920.000 tấn và 300.000 tấn. Với kết quả trên, doanh nghiệp đã vượt 8% kế hoạch sản xuất thép thô.

Theo báo cáo bán niên 2021, doanh nghiệp đầu ngành thép này ghi nhận doanh thu thuần gần 66.900 tỷ đồng , tăng 67% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất 2 quý đầu năm đạt 16.751 tỷ đồng , tăng 156% so với cùng kỳ và hoàn thành 93% kế hoạch năm.