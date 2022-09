'Tiểu thư sang chảnh' Tina Duong được người thân bảo lĩnh

Trưa 18/9, thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cho biết người thân đã bảo lĩnh cho Tina Duong sau khi cô gái này làm việc với cảnh sát.

Thượng tá Trần Long Khánh thông tin thêm: “Đến lúc này, cơ quan Công an TP Phan Thiết mới nhận được một lá đơn của người dân tố cáo Tina Duong (tên thật là N.T.V.A., 27 tuổi, quê Bắc Giang) lừa đảo. Cơ quan công an tiếp nhận và đang thụ lý giải quyết”.

Theo thượng tá Khánh, hiện công an chưa có căn cứ gì để bắt tạm giam hay tạm giữ N.T.V.A. "Vụ việc phải có thời gian, để cơ quan công an điều tra, xác minh, nếu có đủ căn cứ thì sẽ khởi tố. Nhưng đến thời điểm này, chưa có căn cứ gì để khởi tố chị N.T.V.A. hết”, Trưởng Công an TP Phan Thiết giải thích thêm.

Khi được hỏi thêm về việc cơ quan Công an TP Phan Thiết mời Tina Duong từ huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) về trụ sở để làm việc liên quan đến đơn tố cáo kết quả thế nào, ông Khánh cho hay: “Cơ quan công an đã cho gia đình, người thân bảo lãnh N.T.V.A. về rồi”.

Hình ảnh Tina Duong cắt từ video livestream của chị N.L.

Nói về vụ việc này, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, thông tin tố cáo vụ siêu lừa hay còn gọi là "cú lừa thế kỷ" này trên mạng xã hội là thông tin một chiều chưa được kiểm chứng, chưa được cơ quan chức năng xác minh cho nên chưa rõ thực hư đến đâu. Và nếu các nạn nhân không tố cáo thì không có căn cứ để các cơ quan chức năng vào cuộc.

Còn nội dung cảnh báo chung chung, không có yêu cầu cụ thể nào, không chỉ rõ hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân nào thì không có căn cứ để cơ quan chức năng thụ lý tin báo để xác minh theo quy định pháp luật.

Trong nội dung đăng tải lên mạng xã hội, chị N.L cũng cho rằng gia đình mình không tố cáo, đã bỏ qua và không đề nghị cơ quan chức năng xem xét, việc đưa thông tin lên chỉ là có tính chất cảnh báo bởi vậy cơ quan chức năng sẽ không vào cuộc để xác minh đối với vụ việc này.

Về phía V.A, nếu thấy việc đăng thông tin không đúng quy định thì cũng có thể đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xem xét xử lý người đã đưa tin sai sự thật. Khi có yêu cầu xem xét xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự về hành vi đưa tin sai sự thật hoặc hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì các cơ quan chức năng mới vào cuộc xác minh làm rõ. Còn vấn đề đưa ra những thông tin có tính chất quan điểm, chưa rõ ràng, thiếu chứng cứ và chỉ là thông tin một chiều nhưng không có khiếu nại, tố cáo thì cơ quan chức năng cũng sẽ không vào cuộc xác minh để xử lý.

Còn trường hợp người tố cáo gửi đơn đến cơ quan chức năng, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xác minh mới có thể rõ được bản chất sự việc.

Tina Duong hôm 17/9 có mặt ở xã Bình Tân, huyện Bắc Bình. Sau khi nhận tin báo về việc N.T.V.A. đang ở nhà người quen, công an đã mời N.T.V.A về trụ sở làm việc. Sau đó, Công an xã Bình Tân (huyện Bắc Bình) đã chuyển giao V.A. cho Công an TP Phan Thiết (nơi có người nộp đơn tố cáo cô gái này) để xác minh.